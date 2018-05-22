НИЯУ МИФИ впервые проведет выездную приемную кампанию в регионах

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. В мае-июне 2018 года Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) впервые проведет выездные профориентационные мероприятия в регионах, где выпускники бакалавриата местных вузов смогут лично подать документы в магистратуру университета, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

На протяжении двух дней студенты региональных вузов будут знакомиться с НИЯУ МИФИ и уникальными образовательными программами университета, а также посетят научно-популярные лекции о современных ядерных технологиях, передовых направлениях медицинской физики и информационных технологиях будущего. Главным событием программы станет предварительный прием документов у поступающих на магистерские программы НИЯУ МИФИ.

Развитие магистратуры с 2011 года стало одним из приоритетных направлений образовательной деятельности НИЯУ МИФИ, отметил первый проректор университета Олег Нагорнов.

"Вуз готовит магистров для России и зарубежных стран по наиболее актуальным направлениям развития фундаментальной и прикладной науки и современных технологий. В этом году у нас выделено 618 бюджетных места по 69 образовательным программам магистратуры по 21 направлениям подготовки", – рассказал он РИА Новости.

На выездных мероприятиях впервые пройдут студенческие олимпиады "Магистратура МИФИ" по секциям "Физические науки" и "Информационные технологии". Победители и призеры олимпиад получат максимальный балл при поступлении на профильные магистерские программы НИЯУ МИФИ, а все участники олимпиады получат дополнительные баллы в учет индивидуальных достижений поступающих.

Варианты заданий олимпиад включают в себя задания по физике и математике (физические науки) или математике и информатике (информационные технологии) по темам, включенным в программы базовых учебных дисциплин технических вузов.

Расписание мероприятий:

1-2 июня — Челябинск, Свердловский проспект, 59; Калининград, Советский проспект, 1 (КГТУ, 2 этаж).

2-3 июня — Екатеринбург, улица Бориса Ельцина, 3; Ростов-на-Дону, площадь Гагарина, 1 (ДГТУ, 4 корпус, 2 этаж); Ульяновск, переулок Карамзина, 3/2; Томск, площадь Ленина, 8.

8-9 июня — Саратов, улица Рабочая, 105А.

Дата и место уточняются – Нижний Новгород.