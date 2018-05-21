Эксперт: образование и рукопожатие для бельгийцев не пустая формальность

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Первая российская совместная программа Executive MBA Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) с бизнес-школой Антверпена (Antwerp Management School) отметила 20-летний юбилей.
В комментарии для РИА Новости, который он дал во время торжественного приема, проходившего в резиденции Посла Королевства Бельгии в РФ в честь 20-летия реализации программы, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования, профессор Сергей Мясоедов сказал, что стартовавшая в 1998 году, вскоре после дефолта, программа "активно развивается и пользуется большим спросом".
"Все это время мы работаем как одна команда", – поделился собеседник агентства, упомянув, что за данный период подготовлено более семисот выпускников. По его словам, российские коллеги учатся у бизнес-школы Антверпена "лидерству, фантастической приспособляемости и гибкости, умению обучать представителей бизнеса".
Отметив, что в Брюсселе находится штаб-квартира Евросоюза и офис НАТО, он высказал убеждение, что бельгийцев на фоне соседей по континенту всегда отличала особая предприимчивость. И отнюдь не случайно в сравнительно небольшой стране оказались сразу два центра – военно-политического и экономического европейского сообществ.
Тесные связи между Россией и Бельгией имеют давние корни. Cпикер напомнил, что самые большие инвестиции в развитие российской экономики в 1913 году, во времена династии Романовых, сделала именно Бельгия.
По его словам, "эта страна вложила в Россию больше, чем США, больше, чем Англия, больше, чем Германия, хотя царская семья была перевязана с ними одной династией". "Маленькая Бельгия инвестировала в Россию больше, чем любая из ведущих стран мира", – считает Мясоедов.
По его мнению, "бельгийцы вкладывают туда, где они чувствуют драйв, предприимчивость, способность к лидерству, стремление к новации". Фландрия менее других стран подвержена боязни риска, полагает он, подчеркивая, что это его личное ощущение.
Бельгийский капитал и бельгийские предприниматели сходятся на том, чтобы сохранить бизнес с Россией. "Несмотря на все разногласия, на двадцатилетие программы из бельгийской школы прибыло семеро представителей. Это говорит о том, что они ценят эту программу, понимают ее важность", – заключил эксперт.
Школа менеджмента Антверпена (помимо аккредитации Бенилюкса NVAO, которая позволяет выдавать государственный диплом Бельгии, в частности и по программе Executive MBA) имеет две престижные международные аккредитации – AACSB и AMBA. Кроме того, у нее есть аккредитация Бенилюкса NVAO, которая позволяет выдавать государственный диплом Бельгии, в частности и по программе Executive MBA.
Все программы МВА и Executive MBA ИБДА РАНХиГС также имеют аккредитацию АМВА. Таким образом, совместная программа Executive MBA Антверпена в ИБДА имеет две престижные международные аккредитации.
Это единственная программа Executive MBA в России, которая входит в рейтинг Financial Times. Ее выпускники получают два диплома: государственный диплом (Бельгия) EMBA Школы менеджмента Университета Антверпена и диплом о профессиональной переподготовке НОУ ИБДА.