Эксперт: каждый второй иностранный студент намерен работать в России

МОСКВА, 21 мая ‒ РИА Новости. 57 процентов иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, рассматривают возможность трудоустройства в России. Об этом в ходе круглого стола "Экспорт высшего профессионального образования в мире: какие стратегии работают", который в понедельник состоялся в МИА "Россия сегодня", заявила директор Федерального государственного автономного научного учреждения "Социоцентр" Надежда Полихина. По ее словам, количество студентов из Дальнего зарубежья, желающих связать свою дальнейшую жизнь с Россией, составляет 41 процент; из Ближнего зарубежья ‒ 73 процента.

Между тем, как сообщила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, в настоящее время поставлена задача по повышению качества иностранных студентов и увеличению количества студентов из Дальнего зарубежья. Для этого, по ее мнению, необходимо развивать англоязычную среду и сетевые взаимодействия, обеспечивать комфортную городскую среду.

По данным Людмилы Огородовой, в Тюменской области за последние 10 лет количество иностранных студентов выросло в два с половиной раза. Говоря об инструментах, которые привели к такому результату, она сообщила, что губернатор объявил о создании агломерации с высокой концентрацией науки, технологий и бизнеса и утвердил программу "ИНО Томск".





Согласно это программе, все томские университеты функционально объединены в один консорциум, деятельность которого направлена на прорывные научные работы. Кроме того, в рамках программы были приняты решения по улучшению комфорта городской среды. "Живая лаборатория умного города" включает в себя все кампусы университетов", ‒ добавила заместитель губернатора.