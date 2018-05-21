Российские вузы укрепили позиции в рейтинге университетов QS

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские вузы укрепляют свои позиции в международном рейтинге лучших университетов британской компании Quacquarelli Symonds (QS) по показателю "Объем научных исследований", сообщил РИА Новости руководитель отдела исследований компании Бен Саутер.
"Для России картина начала меняться с появлением инициативы "5-100". Одна из слабостей, которые демонстрируют многие страны в рейтинге — и это не только Россия — количество научных публикаций в престижных международных журналах. В России долгое время исследования публиковались только на русском языке, и международное научное сообщество этих исследований отследить не могло. Но с тех пор ситуация очень сильно поменялась", — заявил Саутер.
"Что касается индекса цитируемости, среднее изменение по странам составляет 22,2%. Для РФ это 63,5%. Динамика, которую показывает Россия в рейтингах, позволяет нам думать, что в ближайшие 3-4 года ситуация с российскими университетами будет улучшаться", — добавил он.
Инициатива "5-100" — государственная программа поддержки крупнейших российских вузов, запущенная министерством образования и науки РФ в соответствии с указом Владимира Путина от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".