Российские вузы укрепили позиции в рейтинге университетов QS

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские вузы укрепляют свои позиции в международном рейтинге лучших университетов британской компании Quacquarelli Symonds (QS) по показателю "Объем научных исследований", сообщил РИА Новости руководитель отдела исследований компании Бен Саутер.

В рейтинге QS лучшие учебные заведения мира ежегодно определяются на основе шести критериев: авторитетности в области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и доли иностранных преподавателей.

"Для России картина начала меняться с появлением инициативы "5-100". Одна из слабостей, которые демонстрируют многие страны в рейтинге — и это не только Россия — количество научных публикаций в престижных международных журналах. В России долгое время исследования публиковались только на русском языке, и международное научное сообщество этих исследований отследить не могло. Но с тех пор ситуация очень сильно поменялась", — заявил Саутер.

Он подчеркнул, что компания сравнивала и изучала изменения, произошедшие за последние 5 лет, которые показали, что объем исследований российских ученых вырос на 41,5%, тогда как во всем мире средний показатель роста составляет лишь 12,2%.

"Что касается индекса цитируемости, среднее изменение по странам составляет 22,2%. Для РФ это 63,5%. Динамика, которую показывает Россия в рейтингах, позволяет нам думать, что в ближайшие 3-4 года ситуация с российскими университетами будет улучшаться", — добавил он.

Саутер отметил, что еще десять лет назад все российские университеты, кроме МГУ, были малоизвестны вне страны. Однако за это время ситуация значительно изменилась также, как и для Китая, Южной Кореи, Саудовской Аравии. По его мнению, изменения в российском высшем образовании — одни из наиболее значительных на фоне остальных стран. Также наиболее интенсивно развивается высшее образование в Малайзии и Китае, отметил Саутер.

Инициатива "5-100" — государственная программа поддержки крупнейших российских вузов, запущенная министерством образования и науки РФ в соответствии с указом Владимира Путина от 7 мая 2012 года "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".