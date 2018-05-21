"Социоцентр": почти 40% иностранцев выбрали вуз в РФ по отзывам выпускников

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Почти 40% иностранных студентов, приехавших в Россию получать высшее образование, узнали о выбранном вузе от ранее учившихся в нем, говорится в материалах, представленных руководителем "Социоцентра" и проекта "5-100" Надеждой Полихиной на пресс-конференции "Экспорт высшего профессионального образования в мире: какие стратегии работают" в МИА "Россия сегодня".

Согласно представленным данным, 39,8% иностранных студентов получили информацию о вузе от "тех, кто раньше здесь учился". Второе место среди источников, согласно презентации, занимает сайт учебного заведения: на него ориентировались 28,1% учащихся. На третьей позиции в рейтинге источников с 27,3% находятся родители и другие родственники студента.

При этом 38,7% студентов, согласно рейтингу "Социоцентра", выбирали обучение в российской высшей школе также на основании отзывов ранее обучавшихся здесь. Однако большая часть (46%), отвечая на вопрос о причинах выбора российских вузов, заявила, что главным критерием для них стало высокое качество образования в стране, сказано в презентации.

Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов в свою очередь обратил внимание на то, что необходимо за счет конкуренции повышать и качество приема иностранных студентов, привлекать абитуриентов из стран дальнего зарубежья с высоким уровнем знаний. Представители компании QS (Quacquarelli Symonds), занимающейся составлением международных рейтингов вузов, отметили, что наиболее привлекательными для успешных студентов остаются англоязычные страны: Великобритания, США и Канада.