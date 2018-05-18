АСИ: число бюджетных мест на IT-специальности к 2024 г вырастет втрое

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости/Прайм. Число бюджетных мест в вузах, на которых будут готовить специалистов по информационным технологиям, до 2024 года увеличится втрое — с 40 тысяч до 120 тысяч, сообщил в интервью РИА Новости директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.

"Сегодня знания, которые наиболее важны для цифровой экономики, например, работа с данными, — в принципе очень доступны. Единственное, что нам не хватает для успешного обучения и последующей карьеры, — это мотивация. Знание лежит под ногами. Вопрос только в желании наклониться и его поднять", — полагает он.

По мнению Пескова, эта проблема решаема для стран с большим количеством молодого населения. Например, Индия и Китай, где 300 миллионов молодых людей хотят и способны обучаться, обладают уникальным шансом вырваться в абсолютные лидеры в наступающей экономике будущего.

"А для России эта ситуация создает пока не до конца осознанный, но очень серьезный геополитический вызов, потому что наши демографические тенденции прямо противоположные. У нас, к сожалению, в ближайшие 15-20 лет будут гигантски сузившиеся демографические возможности, когда во взрослую жизнь будет входить самое малочисленное поколение", — считает Песков.

Между тем у России есть ряд преимуществ. "У нас есть хорошее сильное фундаментальное физико-математическое образование с советских времен, которое создает по-прежнему одних из лучших в мире программистов, архитекторов систем. Второе преимущество — это возможность нашего государства концентрировать все силы в кулак и бить в одном направлении, когда мы понимаем, что это действительно нужно", — отмечает директор направления.

В настоящее время в России по IT-направлениям выпускается в районе 40 тысяч человек в год, тогда как в Индии и Китае это несколько десятков миллионов.

"Программа "Кадры и образование" подразумевает, что до 2024 года государство увеличит эту цифру втрое: с 40 тысяч до 120 тысяч. Речь идет об изменениях контрольных цифр приема в вузы, то есть государство будет больше выделять денег на подготовку именно специалистов по информационным технологиям на бюджетных местах", — сказал Песков.

Следующая цифра в программе — 800 тысяч человек, которые должны к 2024 году владеть сквозными информационными компетенциями на среднемировом уровне. "То есть, если человек выпускается по специальности управление и собирается идти на госслужбу, он обязан понимать, как работают данные, как они собираются, как ими управлять, как принимать решение на основании этого и так далее", — отметил собеседник агентства.

Для создания необходимого импульса развития предпринимательской активности выпускников также нужно обеспечить учет студенческих стартапов в качестве выпускной квалификационной работы — в программе такая задача также стоит, добавил Песков.