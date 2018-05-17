"Сварил сына, спаял семейку, посадил свинью за руль": необычный парк СГТУ

Сегодня в мире большой популярностью пользуется искусство создания целенаправленной аранжировки окружающего пространства (энвайронмент). Оно включает в себя интересные микроландшафты, декоративные камни, скульптуры и многое другое. Сотрудники и студенты Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. с 2006 года создают на территории университета Парк – музей металлических скульптур.
Часть коллекции удивительных экспонатов — в фотоленте, подготовленной "Социальным навигатором" совместно с СГТУ имени Гагарина Ю.А.