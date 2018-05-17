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"Сварил сына, спаял семейку, посадил свинью за руль": необычный парк СГТУ

09:0017.05.2018
0310
Поросенок (водитель). Экспонат парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Сын. Экспонат парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Взрослый диплодок и Детеныш диплодока. Экспонаты парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Семейка. Экспонаты парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Павлин. Экспонат парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Цапли. Экспонаты парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Велоцираптор. Экспонат парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Михаил Мироненко и студент-подмастерье за работой в мастерской СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Англичанин (Денди). Экспонат парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег АфонинМеталлические скульптуры состоят из деталей различных механических устройств. Это гайки, пружины, гвозди, корпуса огнетушителей, бочки, детали двигателей автомобилей, корпуса и детали пишущих машинок и многое другое.

На фото: конструкция "Поросенок (водитель)". Элементы: внутренний корпус сосуда Дьюара, кожух термостата, ножки металлических стульев, медная фольга, шарики от подшипников, металлический профиль, корпус электродвигателя, проволока диаметром 9 мм.
Размер: 90х60х30 см

Поросенок (водитель). Экспонат парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег Афонин
Металлические скульптуры состоят из деталей различных механических устройств. Это гайки, пружины, гвозди, корпуса огнетушителей, бочки, детали двигателей автомобилей, корпуса и детали пишущих машинок и многое другое.

На фото: конструкция "Поросенок (водитель)". Элементы: внутренний корпус сосуда Дьюара, кожух термостата, ножки металлических стульев, медная фольга, шарики от подшипников, металлический профиль, корпус электродвигателя, проволока диаметром 9 мм.
Размер: 90х60х30 см

© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег АфонинЧем более странной и необычной является металлическая деталь, тем лучше для самой работы.

На фото: конструкция "Сын". Элементы: вакуумный усилитель тормозов от автомобиля ВАЗ-2108, водяной кран, рулевые тяги от автомобиля ВАЗ-2101, газовый баллон емкостью 10 литров, пружины, угольники 3/4″, жестяной лист, цепь, рукоятка токарного станка, клыки бампера от автомобиля ВАЗ-2101, рычаги от пишущих машинок.
Размер: 70х40x35 см

Сын. Экспонат парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег Афонин
Чем более странной и необычной является металлическая деталь, тем лучше для самой работы.

На фото: конструкция "Сын". Элементы: вакуумный усилитель тормозов от автомобиля ВАЗ-2108, водяной кран, рулевые тяги от автомобиля ВАЗ-2101, газовый баллон емкостью 10 литров, пружины, угольники 3/4″, жестяной лист, цепь, рукоятка токарного станка, клыки бампера от автомобиля ВАЗ-2101, рычаги от пишущих машинок.
Размер: 70х40x35 см

© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег АфонинС 2006 года было создано более 40 металлических скульптур, органично погруженных в естественную природную среду. В результате парк-музей воспринимается как единая композиция, создающая целостное впечатление.

На фото: конструкции "Взрослый диплодок" и "Детеныш диплодока".
Элементы: корпус и элементы уличного фонаря, водосточные трубы, бочки емкостью 100 и 200 литров, ведра, рычаги, противовесы коленчатого вала и клапанные пружины двигателя автомобиля "КамАЗ".
Размеры: 580х320х65 см; 190х170х50 см

Взрослый диплодок и Детеныш диплодока. Экспонаты парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег Афонин
С 2006 года было создано более 40 металлических скульптур, органично погруженных в естественную природную среду. В результате парк-музей воспринимается как единая композиция, создающая целостное впечатление.

На фото: конструкции "Взрослый диплодок" и "Детеныш диплодока".
Элементы: корпус и элементы уличного фонаря, водосточные трубы, бочки емкостью 100 и 200 литров, ведра, рычаги, противовесы коленчатого вала и клапанные пружины двигателя автомобиля "КамАЗ".
Размеры: 580х320х65 см; 190х170х50 см

© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег АфонинОсновная техника соединения элементов - сварка. Ей во многих случаях предшествует резание заготовок с помощью "болгарки". Эта работа требует точности и терпения, поскольку металл не прощает ошибок.

На фото: конструкция "Семейка".

Семейка. Экспонаты парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег Афонин
Основная техника соединения элементов - сварка. Ей во многих случаях предшествует резание заготовок с помощью "болгарки". Эта работа требует точности и терпения, поскольку металл не прощает ошибок.

На фото: конструкция "Семейка".

© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег АфонинВ ряде случаев скульптуры создаются в стиле минимализм. Иногда лишь несколькими линиями и деталями рождается узнаваемый образ объекта.

На фото: конструкция "Павлин". Элементы: отражатель настольной лампы, душевой шланг, медицинский пинцет, стойки от приборов, якорные пластины от электродвигателя.
Размер: 50х40х40

Павлин. Экспонат парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег Афонин
В ряде случаев скульптуры создаются в стиле минимализм. Иногда лишь несколькими линиями и деталями рождается узнаваемый образ объекта.

На фото: конструкция "Павлин". Элементы: отражатель настольной лампы, душевой шланг, медицинский пинцет, стойки от приборов, якорные пластины от электродвигателя.
Размер: 50х40х40

© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег АфонинКонцепция энвайронмента заключается в вовлечении человека в арт-пространство, в слиянии окружающей среды с художественным объектом.

На фото: конструкция "Цапли". Элементы: пружины от кресел, элементы бамперов от автомобиля ГАЗ-24, трубки от аудиторных стульев, пружины амортизаторов, рулевые рычаги от автомобиля ВАЗ-2101, рулевые тяги и наконечники.
Размер: 180х120х50 см

Цапли. Экспонаты парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег Афонин
Концепция энвайронмента заключается в вовлечении человека в арт-пространство, в слиянии окружающей среды с художественным объектом.

На фото: конструкция "Цапли". Элементы: пружины от кресел, элементы бамперов от автомобиля ГАЗ-24, трубки от аудиторных стульев, пружины амортизаторов, рулевые рычаги от автомобиля ВАЗ-2101, рулевые тяги и наконечники.
Размер: 180х120х50 см

© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег АфонинСама идея создания скульптур из металлических деталей не нова. В данном направлении плодотворно работает российский скульптор Андрей Асерьянц, создавший серии скульптур из металлолома в городской среде Москвы и Подмосковья. Также широко известны работы американских скульпторов Джона Лопеса (John Lopez), Дуга Мейкемсона (Doug Makemson) и других.

На фото: конструкция "Велоцираптор". Элементы: корпус компрессора, корпуса утюгов, велосипедная цепь, элементы бампера автомобиля, корпус настольной лампы, обрезки водопроводных труб, элементы металлических стульев, рулевые тяги от автомобиля, коленчатый вал и шатуны двигателя автомобиля "Москвич", амортизатор подвески двигателя, противовесы коленвала, болты, экран электронно-лучевой трубки, шестерни, моторная цепь от автомобиля ВАЗ-2103.
Размер: 150х65х50 см

Велоцираптор. Экспонат парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег Афонин
Сама идея создания скульптур из металлических деталей не нова. В данном направлении плодотворно работает российский скульптор Андрей Асерьянц, создавший серии скульптур из металлолома в городской среде Москвы и Подмосковья. Также широко известны работы американских скульпторов Джона Лопеса (John Lopez), Дуга Мейкемсона (Doug Makemson) и других.

На фото: конструкция "Велоцираптор". Элементы: корпус компрессора, корпуса утюгов, велосипедная цепь, элементы бампера автомобиля, корпус настольной лампы, обрезки водопроводных труб, элементы металлических стульев, рулевые тяги от автомобиля, коленчатый вал и шатуны двигателя автомобиля "Москвич", амортизатор подвески двигателя, противовесы коленвала, болты, экран электронно-лучевой трубки, шестерни, моторная цепь от автомобиля ВАЗ-2103.
Размер: 150х65х50 см

© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег АфонинСотрудники университета Михаил Мироненко и Николай Отдельнов, которые совместно со студентами создают скульптуры парка-музея, не являются профессионалами. Но благодаря богатому опыту и таланту получилось удивительное разнообразие скульптурных композиций, представленных в парке-музее.

На фото: Михаил Мироненко и студент-подмастерье за работой в мастерской СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Михаил Мироненко и студент-подмастерье за работой в мастерской СГТУ имени Гагарина Ю.А.
© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег Афонин
Сотрудники университета Михаил Мироненко и Николай Отдельнов, которые совместно со студентами создают скульптуры парка-музея, не являются профессионалами. Но благодаря богатому опыту и таланту получилось удивительное разнообразие скульптурных композиций, представленных в парке-музее.

На фото: Михаил Мироненко и студент-подмастерье за работой в мастерской СГТУ имени Гагарина Ю.А.

© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег АфонинПривлечение студентов к изготовлению скульптур способствует приобретению навыков работы с металлом, а также воспитывает у них эстетические представления о действительности.

На фото: конструкция "Англичанин (Денди)". Элементы: корпус пылесоса "ЦИКЛОН", блок цилиндров лодочного мотора "ВИХРЬ-20М", ручки форточные от автомобиля ГАЗ-24, тормозные колодки от автомобиля ВАЗ-2105, статорные пластины электродвигателя, амортизаторные стойки от автомобиля ВАЗ-2109, металлорукав диаметром 40, поддоны от автомобиля ВАЗ-2105, задвижка диаметром 50 мм, корпус мясорубки, ящик электрощита, стойки подъемные.
Размер: 200х100х90

Англичанин (Денди). Экспонат парка-музея металлических скульптур СГТУ имени Гагарина Ю.А.
© Фото : СГТУ имени Гагарина Ю.А., Олег Афонин
Привлечение студентов к изготовлению скульптур способствует приобретению навыков работы с металлом, а также воспитывает у них эстетические представления о действительности.

На фото: конструкция "Англичанин (Денди)". Элементы: корпус пылесоса "ЦИКЛОН", блок цилиндров лодочного мотора "ВИХРЬ-20М", ручки форточные от автомобиля ГАЗ-24, тормозные колодки от автомобиля ВАЗ-2105, статорные пластины электродвигателя, амортизаторные стойки от автомобиля ВАЗ-2109, металлорукав диаметром 40, поддоны от автомобиля ВАЗ-2105, задвижка диаметром 50 мм, корпус мясорубки, ящик электрощита, стойки подъемные.
Размер: 200х100х90

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Сегодня в мире большой популярностью пользуется искусство создания целенаправленной аранжировки окружающего пространства (энвайронмент). Оно включает в себя интересные микроландшафты, декоративные камни, скульптуры и многое другое. Сотрудники и студенты Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. с 2006 года создают на территории университета Парк – музей металлических скульптур.

Часть коллекции удивительных экспонатов — в фотоленте, подготовленной "Социальным навигатором" совместно с СГТУ имени Гагарина Ю.А.

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