Где учатся студенты-целевики в Москве

Существует миф, что наибольшее количество целевиков учится в регионах. Статистические данные Министерства образования и науки РФ 2017 года показывают, что это не совсем так: множество абитуриентов со всей страны выбирает Москву и Санкт-Петербург. В каких вузах столицы учатся целевики и каково количество таких студентов в Москве и регионах, покажут данные инфографики "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".