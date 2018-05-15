Скворцова: более 97% всех факультетов медвузов отказались от интернатуры

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Более 97% всех факультетов медицинских и фармацевтических вузов в РФ с 2016 года прошли аккредитацию, позволяющую выпускникам вместо интернатуры проходить практику в последний год обучения, что позволило привлечь для работы более 6 тысяч молодых специалистов, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Система аккредитации позволяет студентам не проходить обучение в интернатуре, которая ранее являлась обязательной. Теперь студенты проходят практику уже на 6 курсе.
По словам министра, в 2011 году был запланирован переход на новые образовательные медицинские стандарты, который предусматривает отказ от интернатуры, вступивший в силу в 2016 году.
"Аккредитация помимо диплома дает признание со стороны независимого профессионального сообщества о том, что специалист готов к выполнению определенных функций в практической системе", — пояснила Скворцова.