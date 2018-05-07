Целевое обучение: самые популярные вузы и направления подготовки

Поступая в вуз в рамках целевого приема, абитуриент одновременно выбирает профессию, университет и место работы. Такой путь — гарант стабильности будущего профессионала. О том, какие вузы выделяют наибольшее количество мест для целевиков и какую профессию можно получить, заключив договор о целевом приеме, — в новой инфографике "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня", подготовленной при участии НИЯУ МИФИ и ТюмГУ.