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Навигатор абитуриента
В России

Макарцев: "Колесо обозрения" — это день открытых дверей во всех вузах сразу

09:0007.05.2018
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© Фото : предоставлено М. П. МакарцевымЗаместитель руководителя Ассоциации победителей олимпиад Максим МакарцевЗаместитель руководителя Ассоциации победителей олимпиад Максим Макарцев
© Фото : предоставлено М. П. Макарцевым

Образовательный форум "Колесо обозрения", который состоится в Москве 12 мая, соберет абитуриентов разных вузов перед началом приемной кампании. Что будет происходить на форуме? Какую работу ведут победители предметных олимпиад прошлых лет среди школьников? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал заместитель руководителя Ассоциации победителей олимпиад Максим Макарцев.

— Максим Павлович, расскажите, пожалуйста, об образовательном форуме "Колесо обозрения 2018". 

— Это уникальная площадка, на которой абитуриенты смогут найти актуальную информацию о вузе мечты, познакомиться с успешными студентами из топовых вузов нашей страны и задать им любые вопросы, узнать обо всех возможностях в сфере учебы и карьеры, пообщаться с лучшими представителями различных профессий. Словом, определиться со своим будущим.

 Дни открытых дверей в вузах чаще всего утомляют официальностью и заверениями, что выбор конкретно этого вуза и есть самый верный. Они чаще всего полезны лишь тем, чтобы посмотреть состояния парт, за которыми вы собираетесь получать знания как минимум четыре года. 

Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
© Инфографика
Вузы России: навигатор абитуриента - 2018
Форум "Колесо обозрения" даёт возможность в один день обсудить преподавательский состав истфака МГУ, меню в столовой МГИМО, общежития соцфака НИУ ВШЭ и стажировки в РАНХиГС, а также получить дельный совет про вступительные испытания и вживую послушать лекцию легендарного преподавателя. Наш форум — это все дни открытых дверей в одном месте с впечатлениями, но без купюр.

 Выбор вуза в России — очень сложное занятие. Этот выбор проводится абитуриентом почти вслепую, в условиях цейтнота. Школьники выбирают институт и, предполагается, что и будущую профессию, руководствуясь только субъективным общественным мнением, сложившимся вокруг учебного заведения. 

На наш взгляд, выбор вуза — один из поворотных моментов в жизни, поэтому мы хотим абитуриентам дать чуть больше информации о вузе мечты. Для этого, например, мы запустили проект "Вышесреднего" (вышесреднего.com), а сейчас проводим такой форум. 

Организатором мероприятия выступает РОО "Ассоциация победителей олимпиад", которая в том году проводила менее масштабное мероприятие с таким названием. В этом году форум будет длиться 6 часов, и мы рассчитываем, что к нам придут свыше 4000 гостей.

— Будет ли форум похож на популярные конференции TED talks? На какой опыт вы опирались? 

Учащиеся во время тестирования
© Fotolia / Syda Productions
Макарцев: олимпиада - это намного больше, чем пять задач на листочке А4
— Отдельные секции и мастер-классы, безусловно, будут схожи с TED talks, Однако наш форум предполагает гораздо более разноплановый формат. 

На "Колесе обозрения" будут работать секции для администраций школ, на них мы расскажем, как запустить олимпиаде движение в школе и "выстрелить" с ним. Родителям мы расскажем про олимпиады, льготы при поступлении, популярные программы топовых вузов, особенность поступления в них.

Целый этаж мы отведем под занятия по профориентации для школьников и студентов. Кроме того, на форуме лучшие студенты университетов, подчеркну, неофициально представят свои вузы и честно ответят на все вопросы абитуриентов. 

Также на форуме можно будет поучаствовать в отличных мастер-классах от преподавателей МГИМО, НИУ ВШЭ, МГУ, а также посетить лекции лидеров общественного мнения и представителей известных компаний. Словом, мы ждём в гости и школьников, и студентов, и родителей, и представителей учебных заведений. Мы постараемся сделать наш форум настоящим праздником, полезным, запоминающимся, изменяющим общественные оценки и мнения. 

При организации "Колеса обозрения" мы руководствовались собственными воспоминаниями о том времени, когда мы были абитуриентами. Мы помним те неприятные чувства неизвестности и неуверенности, отсутствие возможности получить совет и страх той пропасти, что существует между школой и вузом. Всё это мы хотим исправить. 

— Расскажите, пожалуйста, о работе "Ассоциации победителей олимпиад". Что вы делаете для того, чтобы популяризировать предметные олимпиады среди школьников?

Где учатся победители олимпиад
© РИА Новости, Инфографика
Где учатся победители олимпиад
— Чтобы популяризировать олимпиадные состязания, да и в целом образованность, умение критически мыслить и учиться, мы проводим работу по четырем направлениям.

 Во-первых, это проект "Кружок от чемпионов": преподаватели ассоциации (студенты лучших вузов Москвы, победившие несколько лет назад на олимпиадах) приезжают в школы, чтобы провести факультатив, стать примером для подражания и вдохновить учеников. У нас 1200 преподавателей, распределённых по 20 предметным кафедрам. В этом учебном году мы провели в школах Москвы около 50 тысяч занятий среди 25 тысяч обучающихся. С нами сотрудничают 478 московских школ.

 Во-вторых, мы много вкладываем в дистанционное образование — читаем лекции, проводим вебинары, выпускаем сборники задач и статей. Распространяем учебные материалы, преимущественно через социальные сети.

 В-третьих, мы занимаемся проведением отдельных мероприятий, похожих на форум "Колесо обозрения". Это и "Командный олимпиадный турнир" (КОТ), который прошел сначала в школах, затем в каждом межрайонном совете директоров, и вот 19 мая состоится общемосковский финал. Это и открытые лекции известных спикеров, которые еженедельно проходят в библиотеке имени Некрасова. Мы проводим олимпиадные праздники в школе, крупные фестивали интеллектуальных игр. Недавно даже провели экологическую акцию вместе с МГИМО.

 В-четвёртых, это выездные школы. Тут всё просто: отдых, комбинированный с плотной учёбой, внушают горячее желание учиться с удовольствием. 

 Каких результатов вам удалось добиться?

— Не стоит считать показателем нашей работы количество обучающихся, которых мы подготовили к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников (таких у нас 46 человек). Это, безусловно, прерогатива тренеров сборной Москвы, Центра педагогического мастерства. 

Результат работы "Кружка от чемпионов" в школах Москвы — увеличение числа детей, участвующих в муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, призёров и победителей вузовских олимпиад, да и просто повышение школьной успеваемости.

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В России
Комментарии
1 пользователь оставил 2 комментария
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Вадим Бирюков
" Выбор вуза в России — очень сложное занятие. Этот выбор проводится абитуриентом почти вслепую, в условиях цейтнота. "

Похоже на приговор "Навигатору абитуриента"...

Который год нам обещают сообщить зарплату выпускников вузов разных специальностей, но все не получается. Косвенные данные (например, число отчисленных студентов по отношению к поступившим) тоже не публикуются.
09:53
07.05.2018
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Вадим Бирюков
"Форум даёт возможность обсудить преподавательский состав истфака МГУ".
Не могу себе представить, как школьники будут обсуждать преподавателей вузов, которых они в своей короткой жизни еще и не видели.
09:47
07.05.2018
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