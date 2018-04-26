Эксперты: в систему СПО идут ребята с красными дипломами

Во время пресс-конференции на тему: Навигатор абитуриента: колледжи России 2018 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 25 апреля 2018

Во время пресс-конференции на тему: Навигатор абитуриента: колледжи России 2018 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 25 апреля 2018

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мультимедийная пресс-конференция, посвященная выходу ежегодного исследования "Навигатор абитуриента: колледжи России 2018", состоялась в среду, 25 апреля, в МИА "Россия сегодня".

По словам руководителя проекта "Социальный навигатор" Натальи Тюриной, если три года назад учреждения среднего профессионального образования (СПО) работали по принципу "берем каждого, кто пришел", то "сейчас берут по конкурсу". Она подчеркнула, что сюда стали приходить отличники и выпускники с высоким средним баллом аттестата.

По мнению ректора Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бессариона Месхи, среди выпускников девятого класса сегодня особенно высоким спросом пользуются колледжи, входящие в состав университетов. К примеру, структура ДГТУ включает 6 колледжей, где учатся 4 тысячи студентов, выделено около 500 бюджетных мест. Средний балл аттестата среди поступающих на одно из самых модных направлений – "Авиастроение", составляет 4,5.

При этом каждый пятый студент учится за свой счет. "К примеру, стоимость обучения по направлению "Экономика и право" колеблется от 35 до 50 тысяч рублей. У нас оно недешевое", – отметил спикер.

Ректор Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. Игорь Плеве рассказал, что контрольные цифры приема в бакалавриат и магистратуру университета на бюджет составляют порядка 1600 учащихся. Тот же показатель в рамках системы СПО вырос в прошлом году до 950.

Это очень высокая цифра. Благодаря ей вуз закрывает до 30 процентов потребности региона в кадрах. Вместе с тем передача учебных заведений СПО на содержание регионов прибавило проблем и тем, и другим, сказал он, пояснив, что полностью удовлетворить потребности этой сети "очень и очень сложно". Тем не менее в реестре направлений подготовки вуза числится 35 специальностей. Причем 9 из них входят в Топ-50 наиболее востребованных и перспективных профессий.

Выразив убеждение, что "эффективность это в первую очередь преподавательский состав", он отметил, что не все преподаватели хотят заниматься наукой. "Мы предлагаем им перейти работать в колледжи", – сказал он. Такая гибкая политика обернулась поразительной статистикой: сейчас в пяти подразделениях вуза, обучающих по программам СПО, на постоянной основе работают 2 доктора наук, 51 кандидат наук, 23 доцента.

Он рассказал, что структурными подразделениями СПО вуза заключено более 300 договоров с работодателями. В этой связи ректор прокомментировал проект, предполагающий внедрение так называемой системы прикладного бакалавриата.

Нововведение приведет к девальвации высшего образования, считает спикер. "Нам необходимо в полном объеме сохранить систему СПО", – акцентировал он, пояснив, что ребята, которые прошли через нее, "научились работать руками, чего не умеют выпускники программы высшего образования".

В Тюменской области профориентационная работа ведется, начиная с пятого класса, сообщил начальник управления профессиональной ориентации и довузовской подготовки Тюменского индустриального университета Альберт Мальшаков.

Высшие учебные заведения, включающие учреждения СПО, активно ищут своего студента. "Дни открытых дверей, университетские субботы, погружения разного формата позволяют совершенно на другом уровне взглянуть на эту систему", – уверен он.

Представляя опыт тюменского вуза, в составе которого действует многопрофильный колледж, чиновник пояснил, что здесь отказались от непрофильных уровней подготовки по программам СПО. "У нас были и парикмахеры, и дизайнеры, мы передали их на уровень учреждений, и они прекрасно себя чувствуют", – поделился он.

"Для меня 2015-2016 учебный год связан с открытием – именно тогда средний балл аттестата среди поступающих на программы подготовки СПО вырос до 4,5 балла" – признался чиновник. Сегодня, по его словам, в систему среднего профобразования региона потекли ребята с красными дипломами.