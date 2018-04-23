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Проректор ДГТУ: школьнику надо помочь осмысленно выбрать будущую профессию

11:0023.04.2018
(обновлено: 11:12 23.04.2018)
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© Фото : Пресс-служба Донского государственного технического университетаИ.о. проректора по учебной работе и непрерывному образованию Донского государственного технического университета Светлана ПономареваИ.о. проректора по учебной работе и непрерывному образованию Донского государственного технического университета Светлана Пономарева
© Фото : Пресс-служба Донского государственного технического университета

Российские вузы начинают задолго готовиться к началу приемной кампании, изобретая все новые формы профориентации и новые сервисы для абитуриентов. Как эта работа ведется в Донском государственном техническом университете (ДГТУ)? Насколько комплексной должна быть успешная профориентация и система поддержки талантов? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" рассказала и.о. проректора по учебной работе и непрерывному образованию ДГТУ Светлана Пономарева.

- Светлана Викторовна, как в ДГТУ ведется работа с абитуриентами?

- Наш вуз – один из крупнейших на юге России. Мы четко выстроили систему профориентации, и теперь она позволяет нам охватить как можно больше абитуриентов, в том числе и из удаленных территорий области. 

В этом учебном году мы провели более 350 различных мероприятий не только для абитуриентов, но и для учеников основной и начальной школы. Не удивляйтесь, в наших мероприятиях принимают участие даже дошкольники!

Ни для кого не секрет, что выбирать профессию в 10-11 классе уже поздно. Сегодня важно проводить раннюю профориентацию. Все наши проекты, в первую очередь, направлены на помощь детям в выборе будущей профессии. Ведь очень важно, чтобы  человек занимался любимым делом, чтобы работа приносила радость и удовлетворение. 

Заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Одно из моих любимых мероприятий — Фестиваль науки "Включай ЭКОлогику", его программа построена на различных "прикосновениях" к науке: мастер-классах, интерактивных презентациях, брейн-рингах. Каждый ребенок имеет возможность погрузиться в ту или иную профессиональную среду, сделать первые шаги в профессию, понять, что ему интересно и полезно.

В ДГТУ работает Региональный комплекс для одаренных детей и молодежи Ростовской области, там действуют более 55 развивающих программ дополнительного образования и учатся более трех тысяч человек. 

В комплексе мы создали систему непрерывного образования, куда вошли Детский и Родительский университеты, Академия абитуриентов, Центр развития одаренных детей "МаксиУМ", проект "Элитное образование", Академия третьего возраста. Все эти проекты направлены на создание комфортных условий для развития личности в любом возрасте. Специалисты комплекса поддерживают дарования на всех этапах, от выявления таланта до поступления в вуз.

- Вы начинаете профориентацию прямо с детского сада?

- Да, фактически, уже с 5-летнего возраста. Часто, когда спрашиваешь студента-первокурсника, почему он выбрал ту или иную специальность, он отвечает, что так решили родители. Мы же стараемся помочь сделать выбор профессии осмысленным и самостоятельным. Мы формируем у детей общие представления о профессиях: чем занимается эколог, чем занимается инженер или переводчик, — погружаем их в разные профессии, переходя от модуля к модулю и выстраивая таким образом индивидуальную образовательную траекторию. 

Студенты Детского университета в рамках определенного количества учебных часов могут выбирать любые обучающие программы. Часто перебегают с одного направления подготовки на другое, например, с технического на художественно-эстетическое, а оттуда – на естественнонаучное. Дети таким образом ищут себя, примеряются к различным сферам деятельности будущей взрослой жизни. 

- Как вы работаете со школьниками?

- Сегодня как никогда актуальна ранняя профориентация, но нужно помнить, что она не должна означать однобокости. Часто я слышу от детей: "Я естественник, мне гуманитарные предметы ни к чему". Это ошибочный подход, необходимо объяснять детям важность как технических, естественных, так и гуманитарных знаний.

В рамках инициативы ранней профессиональной ориентации, поддержанной президентом Владимиром Путиным, в этом году, совместно с Российским движением школьников, мы запускаем проект "Я профессионал будущего". Этот проект поможет ученикам в профессиональном самоопределении и расширении кругозора и будет реализован в рамках научно-образовательного кластера с участием образовательных организаций и предприятий региона. 

Урок в школе. Архивное фото
© Fotolia / Kzenon
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Для учеников 10-11 классов ДГТУ организует на базе школ города и области профильные классы, ориентированные на разные профессиональные сферы.

В то же время образовательные программы для подростков должны учитывать их будущее трудоустройство. Высококлассные специалисты нужны в любой сфере. Поэтому мы запустили проекты, которые помогут учащимся овладеть компетенциями, востребованными среди работодателей. 

Мы поддерживаем популяризацию рабочих профессий, поэтому на базе ДГТУ с 3 по 6 мая пройдет первый вузовский отборочный чемпионат по стандартам WorldSkills по направлениям "Администрирование отеля", "Предпринимательство", "Туризм", "Ветеринария". 

- Есть ли в вашем вузе новые или необычные сервисы для абитуриентов?

- Более пяти лет назад мы ввели систему электронной регистрации. Это очень удобно из-за значительной протяженности Ростовской области. Благодаря такой системе абитуриенты из отдаленных районов получают возможность сдать документы, не приезжая в приемную комиссию нашего вуза. В этом году через систему электронной регистрации подали заявление около пяти тысяч человек.

В Правила приема вуза включен Перечень различных интеллектуальных соревнований, результаты которых дают право получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Кроме того, наш вуз, один из немногих в регионе, дает возможность абитуриентам получить в рамках учета индивидуальных достижений до пяти баллов за сочинение. Для этого абитуриентам нужно при подаче документов поставить отметку в заявлении о проверке их работы.

У нас есть система сопровождения в период приемной кампании абитуриентов, принимавших активное участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах и профориентационных мероприятиях вуза. Будущим студентам помогают не только определиться с направлениями подготовки, но и справиться с психологической нагрузкой, неизбежной в период поступления в университет.

- Какие новые направления подготовки, по вашему мнению, будут наиболее интересны для абитуриентов?

- На факультете "Медиакоммуникации и мультимедийные технологии" мы запустили новое направление "Медиакоммуникации". Студенты будут изучать способы создания фото- и видеоконтента, управление редакцией, продвижение в интернете и многое другое. 

Открывая это направление, мы исходили из того, что медиарынок в России и в мире сильно изменяется, традиционные редакционные должности утрачивают свою актуальность, и мы не знаем, каким этот рынок будет завтра. Поэтому в новой специальности уделяется большое внимание формированию компетенций коммуникации, информационной и новостной грамотности, умению создавать контент для всех медиаплатформ. Студенты также получат навыки управленца и маркетолога в новых медиа.

Другие интересные направления — сервис, индустрия моды и красоты, теология, виноделие и ветеринария. 

- Вы занимаетесь привлечением абитуриентов из других регионов и стран?

- В ДГТУ традиционно развита международная деятельность: в вузе по программам бакалавриата, специалитета, магистартуры и аспирантуры обучается более двух тысяч студентов из стран Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ. Для иностранных студентов разработано свыше 200 дополнительных общеобразовательных программ.

Студенты во время лекции
© Fotolia / Monkey Business
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С прошлого года мы активно сотрудничаем с Крымом. Тогда в ДГТУ поступило более 80 выпускников общеобразовательных организаций и средних профессиональных учебных заведений Крымского полуострова, ставших участниками программы по сопровождению абитуриентов. Надеемся, в этом году крымчан среди зачисленных в ДГТУ будет больше. 

Не ошибусь, если скажу, что ДГТУ участвует во всех международных программах – наш университет открыт для абитуриентов со всего мира. 

Сегодня ДГТУ – это 24 факультета, 130 кафедр, более 120 направлений подготовки, более 46 тысяч студентов, более 3 тысяч бюджетных мест. В структуру университета входят шесть колледжей, кадетская школа, лицей, гимназия, два детских сада. Ещё одно преимущество нашего университета – наличие военной кафедры и военно-учебного центра, где мы готовим сержантов и лейтенантов. 

У нас замечательная инфраструктура: спортивные сооружения, бассейн, самый большой в Ростовской области концертный зал – конгресс-холл ДГТУ. В этом году будут введено в эксплуатацию большое комфортабельное общежитие на 1000 мест. В университете ведётся активная социальная работа, проводится огромное количество региональных и федеральных мероприятий с участием известных личностей. 

Одним словом, ДГТУ – это университет для людей разных возрастов, где каждый сможет найти свой путь для развития и самореализации.

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