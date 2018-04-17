Эксперт: среди новых направлений СФУ – подготовка инженеров нового типа

Российские вузы готовятся к началу приемной кампании 2018 года. Какие новые направления подготовки появились в Сибирском федеральном университете (СФУ)? Как изменилась за последние годы работа с абитуриентами? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал руководитель департамента довузовской подготовки и нового набора СФУ Андрей Лученков.

- Андрей Владимирович, какие направления подготовки СФУ предлагает абитуриентам в этом году?

- Мы предлагаем более 180 программ подготовки бакалавриата и столько же магистратуры, которые относятся более чем к 70 укрупненным направлениям подготовки. В своё время на базе СФУ были объединены пять университетов, поэтому нынешняя структура из 20 институтов охватывает практически весь спектр направлений, за исключением медицинского и ветеринарного.

- Есть ли среди них новые образовательные программы?

— В первую очередь, я бы назвал две новые программы, которые мы запустили в прошлом году по линии прикладного бакалавриата. Это Высшая школа автомобильного сервиса и Высшая школа ресторанного менеджмента. В результате мы получили, как нам кажется, очень удачный опыт работы со средним бизнесом. Школы выпускают специалистов с высоким уровнем практической подготовки, значительная часть которой проходит непосредственно на площадке работодателя, под его контролем и руководством.

В этом году мы пошли дальше – буквально несколько дней назад на Красноярском экономическом форуме мы, единственные в России, заключили соглашение со всемирно известным Институтом Поля Бокюза – признанным лидером в области индустрии гостеприимства. Мы шли к этому соглашению два года и воспринимаем его как знак высокого доверия нашему университету и городу Красноярску в целом.

- Вносите ли Вы изменения в подготовку по инженерным специальностям?

— Так как наш университет на 65% технический, то в свое время мы задумались о том, каким образом готовить инженеров нового типа. Мы понимали, что прежним способом, через лекции и редкие экскурсии на производство, этого не достичь. Кроме того, задачу по подготовке нового инженера нам поставили работодатели. Так получилось, что в непосредственной близости от СФУ расположены представительства или даже головные офисы многих крупных российских промышленных предприятий. Среди них Норникель, РУСАЛ, Роснефть, компания "Полюс", РусГидро, СГК и так далее. Мы откликнулись на эти вызовы.

На уровне бакалавриата, в рамках реализации мировой инициативы CDIO, мы занялись подготовкой выпускников, способных планировать, проектировать, производить и применять сложные инженерные объекты, процессы и системы с добавленной стоимостью в современных условиях командой работы.

На уровне магистратуры мы начали подготовку инженеров-конструкторов для развивающихся инновационных производств с углубленным знанием английского языка и длительной зарубежной стажировкой.

- Внедряете ли Вы новые формы работы с абитуриентами?

— Помимо Дней открытых дверей, которые мы стараемся проводить нетрадиционно, в несколько этапов, мы работаем с десятком соседних регионов, где не просто рассказываем об университете, а проводим мастер-классы, научные лекции и эксперименты, фестивали. И далее приглашаем ребят для участия для участия в конкурсных и олимпиадных программах. Важно отметить, что нынешние правила позволяют давать талантливым абитуриентам преференции к их рейтингу при поступлении.

Мы разрабатываем дистанционные школы по углублению школьных знаний. Учащиеся проходят учебные курсы, а наши преподаватели проверяют решения задач. После этого одарённых абитуриентов мы приглашаем к себе для участия в очных мероприятиях и для знакомства с преподавателями.

В таких странах, как Таджикистан, Казахстан и Киргизстан, мы опираемся на ассоциации наших выпускников. Там мы работаем со школами-партнёрами, приглашаем туда ребят, показываем и рассказываем про себя и призываем их участвовать в олимпиадах и получать дополнительные преференции при поступлении в СФУ.

Второй год мы работаем с мобильным приложением, где каждый абитуриент может узнать новости университета, а также воспользоваться калькулятором поступления и в реальном времени отслеживать свою позицию в рейтингах на поступление. Одно из современных нововведений — подача заявлений в электронном виде. Этими сервисами могут воспользоваться и ребята из стран СНГ.