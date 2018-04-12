Мультимедийная пресс-конференция на тему "Предварительные итоги досрочного периода ЕГЭ-2018. Собеседование по русскому языку в 9-х классах".

Участники:

— заместитель Министра образования и науки Российской Федерации – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей КРАВЦОВ;

— директор Федерального института педагогических измерений Оксана РЕШЕТНИКОВА;

— директор Федерального института оценки качества образования Сергей СТАНЧЕНКО.

Досрочный период сдачи ЕГЭ в этом году – с 21 марта по 11 апреля. В российских школах в апреле также состоятся следующие оценочные процедуры: национальное исследование качества образования по литературе и мировой художественной культуре и всероссийская апробация итогового собеседования по русскому языку, которое в дальнейшем станет для учащихся 9-х классов допуском к Государственной итоговой аттестации.