Калина прокомментировал возможные изменения правил выдачи школьных медалей

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Решение о выдаче школьных медалей с учетом баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) не повлияет на московских школьников, так как в Москве уже существует городская медаль для школьников, при выдаче которой учитываются, в том числе, баллы госэкзамена, заявил глава департамента образования Москвы Исаак Калина.

Ранее в СМИ появилась информация, что начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что школьные медали уже со следующего учебного года могут начать выдавать с учетом набранных баллов ЕГЭ. По словам Круглинского, такие изменения уже подготовлены и могут быть рассмотрены в скором времени. Также он добавил, что практика выдачи собственных медалей, при которой учитываются баллы за экзамены, уже существует в ряде регионов России.

Калина пояснил, что в столице существует своя медаль для выпускников школ, которую учредил мэр Москвы. Так, ее могут получить победители и призёры всероссийской олимпиады школьников, выпускники, получившие сто баллов за какой-либо предмет ЕГЭ, а также ребята, имеющие в аттестате только пятёрки и набравшие на госэкзамене не менее 220 баллов.

"Если федерация принимает такое решение, то я не думаю, что порог поставят намного выше, чем 220 баллов. Получится, что федеральные правила станут абсолютно совпадающими с московскими, ничего для московских школьников нового не произойдёт, у нас практически все медалисты, которые получили права на федеральную, получили права и на московскую… Я думаю, что на московских школьников не повлияет это уже теперь никак", — сказал Калина.