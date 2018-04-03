Огородова: система образования должна преодолеть разрыв с рынком труда

Отечественная система образования до сих пор не перестроилась на подготовку инженеров, специалистов в области естественных и технических наук, и продолжает, по мнению экспертов, выпускать избыточное количество юристов и экономистов. Как преодолеть разрыв между подготовкой специалистов в вузах и реальными потребностями рынка труда? Как построить непрерывную работу с талантами? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказала заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

— Людмила Михайловна, как вы, врач, доктор медицинских наук, пришли в сферу управления образованием?

— В свое время я занялась исследованиями в области иммунологии и генетики. Стало понятно, что отечественное медицинское образование, к сожалению, не дает эффективного выхода в сферу исследований и разработок. Это подтвердилось, когда меня назначили проректором по науке СибГМУ. Образование в медицинских университетах направлено на подготовку клинических врачей и исследователей, но не специалистов для разработки новых технологий.

Все это побудило меня к получению второго высшего образования по направлению мастер-администрирования науки и образования, созданию технологической платформы "Медицина будущего", которая координирует деятельность более 300 российских научных, образовательных организаций в интересах медицинских разработок. Именно это помогло мне получить опыт в данной сфере.

— Какие вызовы стоят сегодня перед отечественной системой образования?

— Несмотря на то, что много говорят о необходимости готовить специалистов в области естественных, инженерных и технических наук, в контрольных цифрах приема в вузы до сих пор превалирует подготовка по экономике и юриспруденции. Система образования довольно консервативна.

К сожалению, она имеет разрыв с рынком труда и слабо ориентирована на вызовы, стоящие перед страной. Преодолевать разрывы необходимо, поскольку эффективность образования транслируется в человеческий капитал, прибавочную стоимость, инновационное развитие рынка.

Результатом этого разрыва с рынком труда становится отсутствие проектно-ориентированной подготовки студентов, которая позволила бы им заранее знакомиться с производством, с будущей сферой деятельности, с ожиданиями работодателей.

Мы можем изменить учебную программу в вузе в объеме 20 процентов, исходя из запросов работодателей, но если диалога с ними нет ни в рамках проекта, ни в рамках производственной практики, то осуществить это невозможно.

— Как можно преодолеть этот разрыв?

— Необходим выход закона о базовых кафедрах, открытых вузами на производстве. В России сегодня уже более тысячи базовых кафедр. Студенты приходят на производство, знакомятся с современными технологиями. Вузы включают в число преподавателей сотрудников от работодателей. Таким образом, работодатели участвуют во всех этапах подготовки студентов.

Следующий важный вопрос, который стоит перед нашей системой образования – на каких направлениях вести опережающую подготовку. Все-таки система образования – это не система обслуживания отраслей, а наоборот, система формирования будущих рынков и технологических прорывов. Как сформировать эту опережающую подготовку, как связать глобальные вызовы с подготовкой кадров – эти вопросы также стоят перед системой образования.

— Каковы ваши планы на посту заместителя губернатора Томской области по образованию?

— Моя задача – создать предпосылки "открытого образования" для Томской области как инновационного региона, создать механизмы быстрой сборки образовательных программ под вызовы (и не только рыночные) и в формате опережающей подготовки.

Сегодня президент и правительство говорят о необходимости формирования единой образовательной среды. Профессиональная ориентация должна начинаться раньше, чем это происходит сегодня. Надо показать родителям, что, если они хотят, чтобы у их ребенка были интересная творческая работа, хорошая заработная плата и устойчивое будущее, он должен обратить внимание на определённые профессии, связанные с инновационной экономикой. Поэтому мы ориентируем детей на новые компетенции, на освоение сквозных технологий в раннем возрасте и на понимание того, что ему больше интересно, где он чувствует себя более уверенно.

Может быть, у ребенка есть склонность к робототехнике, к информационным технологиям, искусственному интеллекту или он прирожденный инженер-девелопер, поэтому уже в школе он должен понимать, для чего ему нужны физика, химия, математика.

На этапе профессионального образования необходимо обеспечить выбор: ребенок склонен быть разработчиком или он способен проводить сборку технологий, быть их уверенным пользователем. Я планирую работать над созданием в регионе образовательного пространства без внутренних межведомственных барьеров. Учащихся надо рано вовлекать в проекты, которые развивают университеты и инновационные производства. Они должны понимать какие дополнительные компетенции и где они могут получить.

— Комментируя ваше назначение, губернатор Томской области сказал, что вы займетесь построением системы непрерывной работы с талантами. Что это такое?

— Cистема непрерывной работы с талантами включает в себя три этапа. Первый этап — выявление талантливых детей через конкурсы, олимпиады, различные мероприятия. Второй этап – предоставление талантливому ребенку специальных условий для развития. Нужно выбирать наиболее успешные исследовательские проекты, на базе которых создавать образовательные программы, исследовательскую инфраструктуру, например, в центрах "Сириус".

Третий этап – обеспечение педагогического сопровождения ребенка, который вернулся после подготовки в "Сириусе". Где те площадки, куда он вернется? Наверное, это не должна быть только школа. Даже ректоры университетов сегодня задумались о создании условий для развития полученных компетенций. Нужно поддерживать и развивать таланты, чтобы одаренные дети не уезжали из России.

Одновременно нужно создать условия для развития талантов каждого ребенка, например, в детских технопарках, предоставив возможность любому ребенку проявить себя.

Наша задача — повысить качество человеческого потенциала в регионе. Результат будет виден в том, какое количество населения получило высшее образование, сколько у нас работает членов Академии наук, есть ли у нас лауреаты известных премий, победители научных конкурсов, исследователи, которые сформировали инвестиционно привлекательные проекты, которые обеспечили привлекательность региона для жизни и работы в целом.

— Что вы планируете изменить в работе детских садов и школ Томской области?

— У нас есть стратегия развития региона, которая выстроена по кластерному принципу. Каждый кластер – это инновационный сектор экономики с перспективой развития будущих рынков. Например, в Томске открыта живая лаборатория умного города, на реальной городской территории создается рынок информационных технологий, направленных на повышение комфорта и качества жизни.

В соответствии со стратегией должна быть выстроена и система образования. Мы хотим, чтобы в детские сады пришли университеты и компании, там должны появиться развивающие игры, связанные с профориентацией. Например, у нас есть отечественный нейронет-конструктор, система искусственного интеллекта для детей. Дети в игровой форме начинают понимать, как собираются и анализируются данные. Важно, чтобы появились детские сады, которые будут развиваться в направлении других сквозных технологий.

Что касается школ, то сегодня в стране реализуется приоритетный проект по созданию новых школьных мест. В текущем году в Томске открывается две школы каждая – на 1100 мест. За три года планируется построить еще шесть школ. Это очень важно для Томской области.

Мы планируем создать специализированные классы по физике, химии, биологии, будем готовить педагогов для этих классов. В специализированных школах будут созданы технологические площадки для детей.

Регион подключился к проекту "билет в будущее".

— Что изменится на уровне среднего профессионального образования?

— На днях я была в техникуме, который готовит кадры для нефтяной и нефтехимической промышленности. Трудоустройство его выпускников по специальности составляет 82%, а объем небюджетных инвестиций – 180% от бюджетных средств. Явно у этого техникума есть потенциал решения задач опережающего развития для отрасли.

Работодатели часто говорят: "Нам легче найти человека с высшим образованием, который отвечает всем требованиям современного производства, и дать ему компетенции рабочей специальности". Мы отвечаем: "Задача государства – развивать систему СПО, поднимая ее до уровня прикладного бакалавриата". Мне кажется, очень важно, выстраивать такой диалог с работодателями.

Сегодня формируется взаимодействие системы профессионального образования с вузами через проектную деятельность. В Томском "Кванториуме", который работает как "открытый молодежный университет", создана база проектов, согласованная с работодателями, с вузами, с бизнесом и с инвесторами. Создана модель, которую мы можем тиражировать на другие территории для профессионального образования и инновационного развития.

— Планируете ли вы вести работу по попаданию вузов Томска в мировые рейтинги? Насколько серьезных реформ это потребует?

— Конечно, мы связываем историю развития вузов с их дальнейшим развитием конкурентоспособности. Вузы должны повышать свою инвестиционную привлекательность. Это уже происходит, но нам надо искать свою модель, свой путь и не терять темпов. Во всем мире конкурентоспособность оценивается по динамике, скорости развития. Поэтому эту модель надо все время совершенствовать.

Сегодня только 30 процентов поступающих в наши вузы – это абитуриенты региона. За короткий срок мы достигли того, что к нам поступают до 20 процентов иностранцев. У нас сегодня обучаются студенты из 67 стран, из 65 регионов России. Это дает нам и ресурс, и инвестиции, и привлекательность, и узнаваемость, и репутацию.

Для всех университетов мы ставим задачи вхождения в рейтинги. Нужно сказать, что все университеты Томска входят в топ-100 российского рейтинга, но наша задача – развивать образование на глобальных площадках. В связи с этим мы ожидаем, что наши вузы продолжат продвигаться в мировых предметных рейтингах.