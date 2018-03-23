Госдума приняла законопроект о подаче инвалидами заявок в несколько вузов

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий абитуриентов-инвалидов правом подавать заявки на поступление в несколько вузов, а не в один.

Законопроект направлен на восстановление для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп возможности воспользоваться правом на внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько высших учебных заведений (до пяти), следует из пояснительной записки законопроекта.

Как пояснил автор инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по образованию Олег Смолин (КПРФ), действующий порядок предполагает, что абитуриенты-инвалиды могут подать заявление на одну специальность в один вуз для возможности поступить в пределах десятипроцентной квоты, а если она превышена, между ними проводится конкурс на зачисление в вуз. Действующий порядок, таким образом, не гарантирует зачисление абитуриента-инвалида, успешно прошедшего экзамены, отметил он.

"Нашим законопроектом мы хотим предоставить абитуриентам с инвалидностью те же права, которые имеют остальные абитуриенты в Российской Федерации", — сказал Смолин в ходе пленарного заседания в пятницу.

Таким правом предлагается наделить детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.