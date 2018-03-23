Кабин разработал проект финансирования программы академической мобильности

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Правительство России разработало проект финансирования программы академической мобильности, об эксперименте по введению которой заявило ранее Минобрнауки, документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Академическая мобильность предполагает, что студенты самостоятельно смогут выбирать, в каком университете проходить тот или иной курс. Согласно заявлению Минобрнауки, эксперимент начнется в 2018 году. Проект будет способствовать трудовой миграции в регионы Сибири и Дальнего Востока.

"Проект постановления предусматривает проведение в 2018 — 2021 годах эксперимента по апробации механизма финансового обеспечения академической мобильности обучающихся в процессе освоения образовательных программ высшего образования", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе отмечается, что Минобрнауки в течение трех месяцев после принятия проекта и публикации постановления правительства определит университеты и научные организации, которые войдут в программу. Образовательные программы будут реализовываться в сетевой форме или по индивидуальному учебному плану. Будут устанавливаться также критерии конкурсного отбора.

В разделе "Финансовое обеспечение программ академической мобильности" проекта утверждается порядок возмещения затрат, связанных с программой. Утверждается, что организациям, которые будут участвовать в программе, возможно, предоставят субсидии. Отмечается, что обучающиеся будут самостоятельно оплачивать расходы, связанные с проездом к месту обучения, проживанием и питанием.

"По итогам проведенного эксперимента возможно масштабирование форм использования академической мобильности во всех образовательных организациях высшего образования Российской Федерации", — указано в пояснительной записке.