Увлеченные школьники могут начать обучение в стенах МИФИ уже с 9 класса

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Предуниверситарий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ), который объединяет два университетских лицея №1511 и №1523 и входит в топ-20 лучших школ Москвы, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся, приглашает на обучение будущих девятиклассников, увлеченных физикой, математикой, химией и программированием, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

В 2013 году НИЯУ МИФИ в числе первых пяти вузов был отобран Правительством г. Москвы для пилотного проекта по организации профильного обучения в федеральных вузах. Сегодня в рамках проекта 4033 московских школьника с 9 по 11 класс получают довузовское образование в предуниверситариях при 11 вузах. Почти четверть из них (972 школьника) проходят обучение при НИЯУ МИФИ.

Пилотный проект доказал свою эффективность: 100% участвовавших в нем школьников летом 2017 года успешно сдали ЕГЭ, при этом 46 человек получили 100 баллов по одному из предметов, а 532 выпускника — более 250 баллов в сумме по трем предметам. Кроме этого, 280 учащихся предуниверситариев в 2017 году стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, и 50 учеников – заключительного этапа.

Особенности учебной программы

От обычной общеобразовательной школы предуниверситарий НИЯУ МИФИ отличается, в первую очередь, программой и учебным планом, рассказал директор университетского лицея №1511 Сергей Елютин.

"Половина недельного учебного плана посвящена математике и физике, которым школьников обучают преподаватели и научные сотрудники НИЯУ МИФИ и других научных институтов, в том числе доктора и кандидаты физико-математических наук. Программа по физике включает в себя курс экспериментальной физики, которого нет в обычных школах. Курс базируется в четырёх оснащённых физических лабораториях. В школе есть хорошая химическая лаборатория и в этом году лицей №1511 открывает специальный физико-химический класс. Курс информатики включает в себя программирование на суперкомпьютере, установленном в вычислительном центре лицея", — сообщил он РИА Новости.

Директор лицея отметил, что успеваемость учеников находится под независимым контролем городской системы "СтатГрад". Данные независимого контроля, а также результаты государственной итоговой аттестации и итоги участия в олимпиадах, обеспечивают предуниверситарию лидирующее место в московском рейтинге школ.

"Поскольку наш лицей является подразделением НИЯУ МИФИ, лицеисты проводят в стенах вуза три года и, можно сказать, становятся полноправными членами студенческого коллектива. В стенах университета для наших учащихся читают лекции, проводят поточные контрольные работы, устраивают экскурсии в научные подразделения университета. Многие лицеисты участвуют на посильном уровне в работе лабораторий и научных групп, выполняют учебно-научные проекты и выступают с ними на творческих конкурсах, таких как "Юниор". В этом году двое учащихся предуниверситария будут представлять Россию на международном творческом смотре в США", — рассказал Сергей Елютин.

После окончания 10 класса все лицеисты проходят летнюю практику в лабораториях и научных группах университета. По итогам практики они защищают отчёты и готовят проекты на городские и всероссийские конкурсы. Все лицеисты участвуют в олимпиадах НИЯУ МИФИ. Лучшие ученики занимаются в летних и зимних физико-математических школах.

Преемственность "школа" — "вуз"

Академические программы предуниверситария составляются с участием физиков и математиков из НИЯУ МИФИ, сообщил Сергей Елютин

"Мы не претендуем на то, чтобы включать в наши программы университетские курсы целиком. Однако наши "сквозные" программы, построенные по модульному принципу, не только включают некоторые разделы и модули предметов высшей школы, но и позволяют перезачесть их нашим выпускникам во время обучения на 1 и 2 курсах университета", — рассказал он.

Директор лицея добавил, что усиленная подготовка по математике, физике, химии и информатике предполагает включение в программу специальных курсов, реализуемых профильными кафедрами университета, а также систему подготовки к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам.

Не меньшее внимание, по его словам, уделяется формированию исследовательских и инженерных компетенций у школьников. Базовые исследовательские компетенции формируются в лабораториях лицеев, а специальные компетенции по проведению современного эксперимента – в ведущих лабораториях и научных центрах университета, пояснил он.

"В последнее время во всем мире растет движение развития профессионального образования WorldSkills. Наши ребята подключаются к конкурсу Junior Skills, World Skills Junior и другим подобным конкурсам. Мы активно участвуем в движении "атомные классы", одиннадцатиклассники с энтузиазмом откликнулись на предложение сдать предпрофессиональный экзамен по линии "академических и инженерных классов". Считаю, что все эти новшества нужно увязать с навыками экспериментальной физики – основами инженерно-физического образования", — рассказал Сергей Елютин.

Поступление – вопрос мотивации

Поступить в предуниверситарий НИЯУ МИФИ не так уж сложно для тех, кто сделал осознанный выбор и уже готовится стать физиком, математиком, компьютерщиком, подчеркнул он.

"Для случайных людей программа лицея покажется крайне сложной. У нас и общеобразовательные предметы преподаются на повышенном уровне. Однако мотивированные ребята уверенно справляются с начальными трудностями, учатся хорошо и творчески, не забывают про спорт, культуру и художественное творчество, тем более, что мы тесно связаны с социальной жизнью университета", — сообщил директор лицея.

Процедура приема подробно описана на сайте НИЯУ МИФИ. В качестве дополнительной возможности школьникам предлагается пройти независимое тестирование в центре МЦКО или собеседование в МИФИ, при этом можно использовать результаты ОГЭ.



