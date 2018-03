Профессоров из 14 стран мира для ТюмГУ отберут в режиме онлайн

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Тюменский государственный университет (вуз-участник Проекта 5-100) проведет 8–11 марта 2018 года открытый отбор профессоров в формате проектно-аналитической сессии по дизайну проектов для Школы перспективных исследований, нового научно-образовательного подразделения университета.

В очном этапе формирования проектов и команд примут участие кандидаты, получившие степень PhD в ведущих мировых университетах и работающие в 14 странах в таких университетах как University of Pennsylvania, Boston University, National University of Singapore, Ruhr University Bochum, McGill University, University of Helsinki, Hanyang University, University of Michigan, University of Otago, НИУ-ВШЭ и др. Среди научных областей, в которых специализируются соискатели, антропология, социология, история, политические науки, философия, биология и др.

Как говорится в пресс-релизе мероприятия, "стратегической целью Школы перспективных исследований является вклад в мировую дискуссию о наиболее актуальных проблемах социального и гуманитарного знания, включая их пересечения с биологией и IT". Для этого Школа сосредотачивает усилия на мультидисциплинарных исследовательских проектах. В настоящий момент в ней работают 3 команды, включающие в себя 16 профессоров из 9 стран.

"Школа перспективных исследований делает ставку на мультидисциплинарные исследовательские команды, которые интегрированы в мировые академические сети и, по сути, заменяют собой дисциплинарные кафедры. Это обеспечивает интенсивную коммуникацию между научно-педагогическими работниками как внутри исследовательских проектов, так и между ними", – сообщили в пресс-службе Проектного офиса Проекта 5-100.

© Фото : Пресс-служба ТюмГУ, Денис Зиновьев Школа перспективных исследований ТюмГУ © Фото : Пресс-служба ТюмГУ, Денис Зиновьев Школа перспективных исследований ТюмГУ

Проектно-аналитическая сессия – непривычный для академической среды формат интенсивной состязательной коммуникации. В условиях жестких временных ограничений ранее незнакомые друг с другом кандидаты из разных дисциплин должны будут сформировать команды и предложить на суд аудитории коллективные исследовательские проекты.

Для доклада каждой группе отводится не более 15 минут, после чего заявленные идеи будут подвергнуты проверке на прочность в ходе открытой дискуссии.

"В отличие от обычной, окутанной атмосферой секретности процедуры академического найма, мы организуем online-трансляцию пленарных заседаний 9 – 11 марта. Предложения о постоянных профессорских позициях получат участники лучших проектных команд", – подчеркнули в администрации Школы.

В университете добавили, что вопросы к докладам участников зрители онлайн трансляции смогут задать на странице Школы в Facebook. Часть этих вопросов, а также комментарии зрителей, подключившихся к трансляции, будут озвучены во время открытого обсуждения.

Кроме того, зрители смогут голосовать за понравившиеся доклады. Результаты online-голосования будут учтены при принятии решений по кадровому отбору.