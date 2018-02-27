Московские восьмиклассники смогут поступать в предуниверсарии

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ученикам восьмых классов московских школ разрешили поступать в предуниверсарии, такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума в городской мэрии во вторник.

Как рассказал в ходе заседания руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина, с начала пилотного проекта прошло более четырех лет, и уже имеются неплохие результаты.

"Удалось отобрать надежные московские вузы, которые работают с нашими старшеклассниками, и сегодня мы просим собственно два дополнения. Во-первых, тогда, когда принимали постановление, мы рассчитывали только на государственные вузы, а сейчас есть ряд надежных частных вузов, которые тоже хотят принимать участие в этом проекте. Мы просим дополнить, чтобы не только государственные, но и частные вузы могли быть в проекте", — сказал Калина.

Он также рассказал, что за эти годы вузы научились работать с учениками 9-11 классов и теперь просят разрешить работать с восьмиклассниками.

"Хорошо. Нет возражений", — поддержал мэр.

В настоящий момент в рамках пилотного проекта 4033 московских школьника с 9 по 11 класс получают подготовительное профильное образование в предуниверсариях при 11 вузах, среди которых Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, НИУ ВШЭ и РЭУ им. Плеханова, следует из материалов к заседанию президиума.

По итогам прошлого учебного года 100% школьников, участвовавших в проекте, успешно сдали ЕГЭ, при этом 46 человек получили 100 баллов по одному из предметов, а 532 выпускника — более 250 баллов в сумме по трем предметам. Кроме этого, 280 учащихся в предуниверсариях стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, и 50 учеников – заключительного этапа.