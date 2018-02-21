Минобрнауки: устная часть ЕГЭ продолжит развиваться

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Устная часть ЕГЭ продолжит развиваться и к 2030 году распространится на другие предметы помимо русского и иностранных языков, заявил замминистра образования и науки, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Будет развиваться устная форма сдачи экзаменов. Мы уже включили устную часть в ЕГЭ по иностранным языкам. В систему итоговой аттестации для девятиклассников вводится итоговое собеседование по русскому языку. Я думаю, устная форма экзамена будет применяться и для других предметов", — сказал Кравцов на международной конференции "Образ будущего и компетенции 2030".

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.