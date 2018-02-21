В Минобрнауки рассказали о возможных изменениях в сдаче ЕГЭ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Единый государственный экзамен в будущем можно будет сдавать после завершения преподавания курса по какому-либо предмету, а не только после 11 класса, заявил замминистра образования и науки, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на международной конференции "Образ будущего и компетенции 2030".

"Будет возможно сдавать экзамен не только в конце обучения, но и после завершения изучения каждого предмета. Например, закончилась география – по географии. По аналогии с Москвой, появятся специализированные центры в регионах, где в течение года можно будет сдать экзамен и пройти независимую диагностику", — сказал Кравцов, комментируя возможные изменения в сдаче ЕГЭ к 2030 году.

Ранее московские школьники получили право при желании сдать ЕГЭ по математике на базовом уровне после десятого класса. Как пояснили ранее в Минобрнауки, это должно позволить выпускникам уделять больше времени изучению других предметов.

Кравцов также отметил, что экзамен в дальнейшем будет оценивать как предметные, так и метапредметные умения, что направит практику обучения не только на усвоение предметных знаний, но и на формирование универсальных учебных действий и навыков.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.