Гранты вузам в 2018 г составят большую часть грантового фонда Росмолодежи

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Гранты для вузов, разыгрываемые в рамках конкурса молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), в текущем году составят большую часть грантового фонда — 1,5 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости замруководителя Росмолодежи Екатерина Драгунова.

Ранее глава Росмолодежи Александр Бугаев на панельной дискуссии в ходе молодежного дня Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил, что объем грантового фонда Росмолодежи в 2018 году вырос почти в восемь раз и составил 2,5 миллиарда рублей.

"В этом году гранты для высших учебных заведений составляют большую часть грантового фонда — 1,5 миллиарда рублей. Размер одного гранта при этом составит до 15 миллионов рублей. Особо хочется отметить, что в этом году участие в конкурсе могут принимать все вузы РФ вне зависимости от их ведомственной принадлежности", — сказала Драгунова.

Она уточнила, что заявку на участие в конкурсе подает вуз как юридическое лицо.

Общая сумма грантов в этом году составляет 2,525 миллиарда рублей, из которых 1,5 миллиарда в виде грантов получат вузы, 300 миллионов — физические лица, столько же — молодежные объединения и клубы, 275 миллионов выделены на гранты на творческие инициативы молодежи, 83,8 миллиона — на гранты Северо-Кавказского федерального округа, еще 46,55 миллиона — на проекты патриотической направленности и 20 миллионов — на гранты для молодежных и детских объединений.

Номинаций, в которых разыгрываются гранты, всего 12: поддержка студенческого самоуправления, поддержка молодежных студенческих инициатив, патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации, наука и инновации, волонтерство и социальное проектирование, студенческий спорт и туризм, культура, искусство и творчество, профессиональные компетенции и предпринимательство, студенческие СМИ, международное сотрудничество, студенческие отряды, педагогические отряды.