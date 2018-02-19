Исследование: довольных своим вузом студентов стало больше

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ежегодное исследование "Российские вузы глазами студентов ‒ 2018" представили в понедельник "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и проект "Типичный абитуриент". В этом году в исследовании, основанном на студенческих интернет-отзывах, приняли участие 98 государственных вузов России. Было проанализировано 1377 страниц текста, написанных более 800 студентами.
Среди вузов с наибольшей долей отрицательных отзывов ‒ Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Уральский федеральный университет им. Первого президента России Бориса Ельцина.
Руководитель проекта "Типичный абитуриент" Владислав Белый, комментируя результаты исследования, подчеркнул, что в этом году увеличилось количество студентов, довольных выбранным вузом: в прошлом году довольных студентов было всего 36%, в этом ‒ 45%. Вместе с тем, по его словам, процентное соотношение недовольных студентов осталось прежним, но сократилось количество студентов, относящихся нейтрально к своему вузу.
Как показало исследование, студентов по-прежнему волнует заинтересованность, профессионализм и возраст преподавателей, наличие и ремонт в общежитиях, позиции вуза в рейтингах и именитые выпускники. В список "волнующих" также добавились вопросы, связанные с научной жизнью вуза, его международными связями, контингентом однокурсников, вопросами отчисления студентов, получения стипендии и вопросами платного образования.
Комментируя аспекты, отражающие недовольство студентов, руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина обратила внимание на смещение акцента с материальных претензий (качество кампусов и пр.) в сторону кадровых вопросов. "Студенты в своих недовольных отзывах отмечают пожилой возраст преподавателей, "потухшие глаза" и низкую профессиональную компетентность сотрудников вузов", ‒ отметила эксперт. При этом она призвала все российские университеты более внимательно прислушиваться к мнению студентов.