Исследование: довольных своим вузом студентов стало больше

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ежегодное исследование "Российские вузы глазами студентов ‒ 2018" представили в понедельник "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и проект "Типичный абитуриент". В этом году в исследовании, основанном на студенческих интернет-отзывах, приняли участие 98 государственных вузов России. Было проанализировано 1377 страниц текста, написанных более 800 студентами.

Лидерами по количеству положительных отзывов студентов стал Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский государственный юридический университет им. Кутафина, Московский государственный институт международных отношений МИД России.

Среди вузов с наибольшей долей отрицательных отзывов ‒ Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Уральский федеральный университет им. Первого президента России Бориса Ельцина.

Руководитель проекта "Типичный абитуриент" Владислав Белый, комментируя результаты исследования, подчеркнул, что в этом году увеличилось количество студентов, довольных выбранным вузом: в прошлом году довольных студентов было всего 36%, в этом ‒ 45%. Вместе с тем, по его словам, процентное соотношение недовольных студентов осталось прежним, но сократилось количество студентов, относящихся нейтрально к своему вузу.

Как показало исследование, студентов по-прежнему волнует заинтересованность, профессионализм и возраст преподавателей, наличие и ремонт в общежитиях, позиции вуза в рейтингах и именитые выпускники. В список "волнующих" также добавились вопросы, связанные с научной жизнью вуза, его международными связями, контингентом однокурсников, вопросами отчисления студентов, получения стипендии и вопросами платного образования.

Комментируя аспекты, отражающие недовольство студентов, руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина обратила внимание на смещение акцента с материальных претензий (качество кампусов и пр.) в сторону кадровых вопросов. "Студенты в своих недовольных отзывах отмечают пожилой возраст преподавателей, "потухшие глаза" и низкую профессиональную компетентность сотрудников вузов", ‒ отметила эксперт. При этом она призвала все российские университеты более внимательно прислушиваться к мнению студентов.



