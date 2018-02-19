В РФ к 2025 году планируется обучение более 700 тысяч иностранных студентов

БЕЙРУТ, 19 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Минобрнауки России к 2025 году планирует увеличить количество обучающихся в РФ иностранных студентов до 700 тысяч человек, в том числе рассчитывает на рост числа студентов из арабских стран, заявила министр образования и науки Ольга Васильева, выступая на открытии первого форума ректоров Федерации российских и арабских университетов в Ливане.

В Бейруте в понедельник состоялось открытие первого форума ректоров Федерации российских и арабских университетов, организованного союзом ректоров России и союзом арабских университетов при поддержке представительства Россотрудничества в Ливане.

"В текущем году в российских общеобразовательных учреждениях обучается 11 тысяч 982 студента из стран арабского мира, из них за счет квот бюджета РФ обучается 2127 человек", — рассказала Васильева.

По ее словам, ведомство связывает наращивание объемов данного сотрудничества с реализацией приоритетного проекта "Развитие экспортного потенциала российской системы образования", одной из целей которого является увеличение числа иностранных студентов "На сегодняшний день у нас обучаются 272 тысячи человек, мы планируем к 2025 году достичь количества обучающихся студентов до 700 тысяч 110 человек. В том числе надеемся на увеличение количества студентов из арабских стран", — добавила Васильева.

Министр отметила, что в числе первоочередных задач по оптимизации традиционных образовательных и научных связей между российскими и арабскими университетами — решение вопроса о признании образования, квалификации и научных степеней. "В этих целях российская сторона считает необходимым приступить к консультациям представителей профильных министерств на экспертном уровне и подготовке проекта соответствующего межправительственного соглашения", — сказала она.

Участники форума обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования, науки и технологий, включая совместные научные исследования, академическую мобильность, распространение русского языка в странах арабского мира и изучение арабского языка в российских университетах. Панельная дискуссия форума будет посвящена теме: "Укрепление академического сотрудничества между высшими учебными заведениями России и стран арабского мира". Кроме того, в рамках генеральной ассамблеи форума ректоры российских и арабских университетов выступят с докладами о состоянии и перспективах сотрудничества высших учебных заведений в сфере образования, науки и культуры.

В ходе своего визита Васильева также встретится с премьер-министром Ливана Саадом Харири и примет участие в церемонии открытия международной школы в Долине Бекаа, где ученики 1-8 классов будут изучать русский язык.