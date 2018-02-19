Кравцов: новая технология будет применяться при сдаче ЕГЭ в 2018 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Новая технология, которая позволяет минимизировать влияние человеческого фактора на результаты, в этом году будет применена во всех пунктах сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.
Он сообщил, что для участия в досрочном этапе по России подали заявления 41 тысяча человек, из которых более двух тысяч – выпускники текущего года.
Досрочный этап ЕГЭ в этом году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.
"Экзамены досрочного периода пройдут во всех субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа. В ЕГЭ 2018 года на досрочном периоде будет задействовано 250 пунктов", — сообщил Кравцов.