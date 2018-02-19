Российские вузы глазами студентов - 2018

"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и проект "Типичный абитуриент" представили третье исследование о вузах, основанное на студенческих отзывах ("интернет-сливах").

В этом году в исследовании приняли участие 98 государственных вузов России. Было проанализировано 1377 страниц текста, написанных приблизительно 800 студентами. Определяли правдивость "сливов" около 30000 интернет-пользователей.

По данным "сливов", студентов по-прежнему волнует заинтересованность, профессионализм и возраст преподавателей, наличие и ремонт в общежитии, позиции вуза в рейтингах и именитые выпускники. В список "волнующих" также добавились вопросы, связанные с научной жизнью вуза, его международными связями, контингентом однокурсников, вопросами отчисления студентов, получения стипендии и вопросами платного образования.