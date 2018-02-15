Минобрнауки проанализирует причины, освобождающие от санкций ряд целевиков

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Минобрнауки проанализирует список уважительных причин, которые могут освободить студентов и предпринимателей от штрафных санкций при невыполении условий договора о целевом обучении, к ним могут быть отнесены беременность, переезд, а также банкротство предприятия, заявил замминистра образования и науки Павел Зенькович в четверг.

В конце декабря прошлого года правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об особенностях целевого обучения. Он, в частности, вводит новую норму об установлении в договоре о целевом обучении срока осуществления трудовой деятельности в организации, определенной указанным договором, который должен составить не менее трех лет, и срока трудоустройства в эту организацию. Также документ уточняет меры штрафных санкций при невыполнении условий договора одной из сторон.

"Нужно проанализировать список причин, по которым действительно та или иная сторона будет освобождаться от ответственности, в том числе, конечно, такие жизненные причины как беременность, переезды и так далее. Это все мы будем предусматривать", — сказал Зенькович на заседании комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Он пояснил, что законопроектом предусматривается, что в том случае, если студент, заключивший договор о целевом обучении, не трудоустраивается по его окончании в установленные сроки, он должен полностью компенсировать работодателю расходы на свое обучение.

Также Зенькович отметил, что "должно быть серьезное, вдумчивое постановление", в котором будут описаны все возможные причины, по которым стороны договора будут освобождаться от ответственности — например, в случае банкротства или реструктуризации предприятия.