Ректор СПбПУ: работодателям нужен "инженерный спецназ"

В России завершается студенческая олимпиада "Я — профессионал". Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), академик РАН Андрей Рудской в интервью РИА Новости подвел предварительные итоги и рассказал о новых кадровых запросах промышленных предприятий.

‒ Почему Политех решил стать одним из организаторов олимпиады "Я — профессионал"?

‒ Сейчас в РФ реализуются крупные проекты открытой платформы "Россия — страна возможностей". Общая предтеча обязывает российские университеты обеспечивать социальный и профессиональный лифт для талантливой молодежи. Олимпиада "Я ‒ профессионал" как раз и есть такой лифт.

Кроме того, СПбПУ ‒ один из ведущих технических вузов страны, а это значит, что он должен отвечать на вызовы Четвертой промышленной революции, подстраиваясь под запросы работодателей. Промышленности нужны инновационные продукты, производить которые смогут только очень грамотные специалисты. Это особый вид инженеров 21 века. В Политехе мы называем его "инженерным спецназом".

Олимпиада как раз помогает выявить таких будущих высококвалифицированных "командиров производства", которым предстоит развивать российскую науку и промышленность.

‒ По каким основным направлениям подготовки соревновались "инженерные спецназовцы"?

‒ Для себя мы выбрали три основных направления: "Электро- и теплоэнергетика", "Машиностроение" и "Управление в технических системах". На мой взгляд, этот триумвират обеспечивает важнейшую часть развития любого государства: машиностроение ‒ базис индустриализации страны; но машиностроение не может развиваться без электро- и теплоэнергетики; а создание новых продуктов, цифровых производств и безлюдных фабрик должны реализовывать современные управленцы технических систем.

В рамках олимпиады мы плотно сотрудничаем с компаниями-работодателями и высокотехнологичными фирмами. Очень важно, что в разработке конкретных заданий для студентов активное участие приняли наши предприятия-партнеры "ОДК-Климов", "Звезда", "ТГК-1", "Ленэнерго", концерн "Гранит-Электрон", "Ракурс", "Силовые машины" и многие другие. То есть костяк заданий, с которыми ребята весьма успешно справлялись, был разработан именно специалистами "от индустрии".

Такой подход помог нам лучше понять требования работодателей к молодым специалистам, приблизиться к полной ликвидации оторванности получаемых знаний от практики.

‒ Какой интерес к проекту у самих работодателей?

‒ Интерес вполне понятный и объяснимый. Им нужны высокопрофессиональные, энергичные и инициативные молодые кадры. Уже сам факт участия в олимпиаде именно так и характеризует этих студентов: они четко знают, чего хотят добиться в жизни, как построить карьеру и доказать себе и другим, что они способны на большее. Это будущие инженеры-дивергенты, мыслящие не плоско, а креативно и многогранно.

Разумеется, сами предприятия заинтересованы в том, чтобы иметь в штате людей, которые подхватят разработки и целевые установки, обеспечивающие выпуск конкурентоспособного продукта. Для этого предприятиям нужен своеобразный кастинг будущих кадров.

Кстати, двое молодых людей из Саратова во время олимпиады договорились о прохождении летней стажировки на одном из крупнейших и высокотехнологичных предприятий России по производству дизельных двигателей нового поколения. Молодые специалисты смогут себя реализовать и в области турбостроения, и материаловедения, и гидро- и аэродинамики, и компьютерного инжиниринга.

© Фото : пресс-служба СПбПУ Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской © Фото : пресс-служба СПбПУ Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской

‒ То есть социальный лифт для некоторых олимпиадников уже начал работать?

‒ Пока рано об этом говорить. Но у ребят однозначно появились дополнительные образовательные и профессиональные возможности. Кстати, мы провели опрос, который показал, что 45 процентов студентов участвовали в олимпиаде не ради денежного приза, а ради получения качественного образования. Еще 19 процентов ‒ для того, чтобы иметь возможность найти хорошего работодателя и достойное применение в промышленности.

Это говорит о том, что нынешнее поколение сильно отличается от молодежи 90-х годов: сегодняшние студенты заточены на карьеру и со здоровым цинизмом относятся к образованию, они не боятся сделать вызов окружению и себе на предмет применимости собственных талантов.

Победители олимпиады получат существенные привилегии при поступлении в магистратуру или аспирантуру, возможность пройти оплачиваемые стажировки в крупных компаниях, попадут в национальную базу "Молодые профессионалы", предназначенную для рекрутеров российских предприятий. Золотые медалисты ‒ их более 50 человек ‒ выиграют денежный приз: 200 тысяч рублей для бакалавров и 300 тысяч для магистрантов. Результаты будут известны в середине февраля.

А пока наиболее толковые ребята приняли участие в Зимних школах, которые провели вузы-организаторы олимпиады. Победители Зимней школы Политеха получат 4 дополнительных балла в бакалавриате для поступления в магистратуру СПбПУ.

‒ Планируется ли в будущем развивать этот проект?

‒ Олимпиада проводилась в этом году впервые, но уже можно говорить о том, что проект успешен. Мы получили более 300 тысяч заявок. Примерно 20 тысяч человек подали заявки именно на инженерные специальности.

Мы как организаторы получили массу отзывов о том, что число конкурсных направлений необходимо увеличить, затронув абсолютно все сферы. В этом году было 27 направлений подготовки, в следующем ‒ планируется увеличить это число до 40.

Очевидно, что сегодня обучение в области инженерных знаний набирает особую популярность в нашей стране: если 5 лет назад в СПбПУ был вступительный конкурс один к трем, то сегодня на инженерные специальности конкурс составляет 15 человек на место.