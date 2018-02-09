Кабмин одобрил возможность подачи инвалидами заявлений по квоте в 5 вузов

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит инвалидам подавать заявления по квоте в пять вузов, соответствующий отзыв опубликован на сайте кабмина.

Как следует из текста отзыва, законопроектом предлагается предоставить инвалидам возможность использовать квоту при подачи заявлений во все пять вузов при условии успешного прохождения вступительных испытаний на направления подготовки и специальности, по которым они вправе участвовать в конкурсе.

"Предлагаемая законопроектом возможность подачи абитуриентами — инвалидами заявлений в несколько организаций высшего образования на несколько направлений подготовки и специальностей в условиях конкурса расширит возможности для получения ими бесплатного высшего образования", — отмечается в тексте отзыва.

Добавляется, что эти поправки будут действовать в отношении детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.