Стажировки и состязания помогут будущим инженерам, считают работодатели

МОСКВА, 5 фев ‒ РИА Новости. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Петра Великого проанализировали трудоустройство выпускников своего вуза. Они опросили работодателей, чтобы выделить основные требования к молодым инженерам при приеме на работу.

Исследователи установили, что на производстве, в науке и бизнесе преимущество получают выпускники с большим объемом знаний и навыков, с высоко развитыми личностными качествами, а также с двумя высшими образованиями (инженерным и экономическим). Таких соискателей работодатели готовы принимать на более серьезные позиции и платить им более высокую зарплату.

В то же время, работодатели предъявляют к молодым специалистам и ряд претензий. Наиболее распространенная из них — оторванность теоретических знаний от практики.

На что жалуются работодатели

Проблема разрыва между знаниями и их применением может проявляться по-разному: в неспособности использовать знания в решении практических задач, в неумении обращаться с современным оборудованием, в психологической неподготовленности к реалиям производства и к руководству подчиненными, в отсутствии представлений о нормах поведения в трудовом коллективе и в деловой среде.

Представители производства отмечают низкую мотивацию выпускников, недостаточную нацеленность на профессиональное развитие, дефицит навыков общения, неумение преподнести себя и результаты своего труда в профессиональной среде, узкий профессиональный кругозор.

У молодых людей, к сожалению, сильно завышены ожидания, которые не всегда соответствуют их уровню развития, навыков и квалификации, считает генеральный директор ГК "Ракурс" Леонид Чернигов.

"Еще одна проблема — высокая подвижность молодых специалистов на рынке труда. Они с легкостью меняют работу, город, страну, ищут интересные задачи и уважают только авторитет непосредственного руководителя – гуру", — рассказал он РИА Новости.

Знания и навыки

Какими же качествами, по мнению работодателей, должны обладать молодые специалисты? Помимо общих и специальных знаний, от них требуется владение навыками эффективной самопрезентации и представления результатов своего труда, умение работать в коллективе, знание иностранных языков. Не менее важны аналитические способности и организационно-управленческие навыки.

Начинающему инженеру на производстве необходим высокий уровень компьютерной грамотности, без которого не обойтись при освоении информационных систем, считает генеральный директор АО "НПК "ЗВЕЗДА", председатель совета директоров ПАО "ЗВЕЗДА" Павел Плавник.

"Мало знать прикладные программы, хотя и сегодня тем же MS Office на продвинутом уровне владеют далеко не все. Требуется умение быстро изучать новые продукты. Сегодняшнее производство настолько пронизано цифровыми технологиями, что даже работа на современном станке требует навыков работы с программным обеспечением", — рассказал он РИА Новости.

Готовность учиться

Особое внимание на собеседованиях работодатели уделяют личностным качествам соискателей: порядочности, целеустремленности, стрессоустойчивости, уверенности в себе, умению вести деловые переговоры.

От вчерашних выпускников также ожидают готовности учиться, нацеленности на карьерный рост, ответственности, умения выстроить в голове логическую цепочку действий и видеть конечный результат. Важна способность быстро адаптироваться в новой ситуации, воспринимать и анализировать новую информацию.

Молодой специалист должен быть заинтересован в своём деле, находиться в постоянном поиске новых знаний и интегрировать самые полезные из них в решение практических задач, считает Павел Плавник.

"Нужно уметь работать с информацией, мыслить системно и вместе с тем нестандартно, иметь склонность к упорядочению, но при этом быть открытым для инноваций", — отметил он.

Адаптация на современном предприятии длится примерно год, даже для высококвалифицированного специалиста, рассказал РИА Новости исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин.

"У наших сотрудников должен быть определенный склад характера, нужно уметь себя показать, просто "гореть", иначе достичь успеха будет крайне сложно", — добавил он.

Адаптация через стажировку

Решением части этих проблем, по мнению руководителей предприятий, могла бы стать стажировка будущих сотрудников на производстве еще в годы обучения в вузе, начиная со второго курса. Тогда уже к окончанию бакалавриата студенты могли бы объективно оценивать свои возможности и претендовать на наиболее подходящие им вакансии, а работодатели могли бы отобрать лучших претендентов.

"Студенты, которых мы принимаем сначала на практику, а потом проводим для них стажировки, по окончанию вуза вливаются в коллектив гармонично и показывают высокие результаты уже в течение первого года работы", — отметил Леонид Чернигов.

Стажировка обеспечивает оптимальный переход со студенческой скамьи на рабочее место, с достаточными знаниями и минимальными потерями времени на адаптацию, считает Павел Плавник.

"Стажировка на предприятии – одна из форм получения студентами дополнительных профессиональных знаний, необходимых для последующей работы, а для нас – возможность приглядеться к лучшим участникам проекта и, в случае успешной стажировки, пригласить их к нам на работу", — сообщил он.

Лучшие работодатели, со своей стороны, предпринимают усилия, чтобы привлечь будущих сотрудников, обучить их и удержать на рабочих местах.

""Ракурс" и другие промышленные предприятия России в последние годы активно вовлечены в процесс совершенствования образовательных программ, взаимодействуют с вузами в части подготовки будущих инженеров", — рассказал Леонид Чернигов.

На крупных предприятиях есть различные программы поддержки молодых специалистов – именные стипендии для тех, кто еще проходит обучение, участие предприятия в погашении ипотеки, обеспечение питанием, компенсация занятий в спортклубах, льготы для сотрудников с маленькими детьми.

И победа, и участие

Чтобы помочь молодым специалистам проявить свои знания и умения, востребованные работодателями, стать для них заметными, созданы такие проекты как профильная студенческая олимпиада "Я – профессионал".

Санкт-Петербургский политехнический университет выступил организатором этой олимпиады по направлениям "Электро- и теплоэнергетика", "Машиностроение" и "Управление в технических системах". Помимо этого, СПбПУ также стал соорганизатором направлений "Математика" и "Физика" совместно с МФТИ и "Строительство" и "Материаловедение" – с УрФУ.

Работодатели заинтересованы в этом проекте. Он позволяет им оценить уровень как теоретических знаний, так и практических умений участников. Этому способствует проведение практических занятий зимней школы Политеха "Инженеры будущего: знания высоких достижений"в рамках олимпиады.

Олимпиада "Я – профессионал", — своего рода "сито", через которое проходят студенты со всей страны, считает Леонид Чернигов.

"Грамотно подобранная система заданий и тестов позволяет выйти вперед наиболее талантливым и толковым студентам. А работодателю остается только предложить им интересные задачи для работы и привлекательные условия труда и развития", — сообщил он.

Руководство АО "Концерн "Гранит-Электрон" уже запросило списки студентов, отобранных для участия в заключительном этапе олимпиады "Я – профессионал", рассказал РИА Новости генеральный директор предприятия Георгий Коржавин.

"Это 87 технических специалистов, среди них есть те, кто прошел отборочные туры с максимальными 100 баллами. Все они будут приглашены на собеседование и включены в наш кадровый резерв. У нас есть запрос на талантливых, активных молодых специалистов", — подчеркнул он.

Сегодняшним участникам олимпиады, студентам и аспирантам российских вузов, предстоит двигать мировую науку и промышленность вперед, считает Александр Ватагин

"Победители олимпиады "Я – профессионал" в любом случае будут иметь преференции перед другими кандидатами при трудоустройстве. Они уже себя проявили. Они боролись и победили. Теперь главное не опускать руки и идти вперед", — заключил он.