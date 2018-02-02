Эксперт: гонка за дипломом вместо знаний мешает росту качества образования

Российские вузы последовательно решают задачу войти в число лучших в мире. Каким критериям должен удовлетворять современный университет мирового уровня? Какие реформы помогли бы российским вузам добиться высоких результатов? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" Анне Курской в преддверии ежегодной научно-практической конференции "Тенденции развития образования-2018" рассказал эксперт в области международного образования, исполнительный директор по стратегическому планированию и институциональным исследованиям Института Пратт в Нью-Йорке Владимир Бриллер.
- Владимир Шулимович, какие реформы нужны российской системе образования для повышения качества ее работы?
Обучение должно проходить на всех уровнях, от детского сада до аспирантуры. Это означает, что следует внести существенные изменения в разработку учебных программ, систему повышения квалификации для педагогов, методы оценки для учителей и учеников и т. д.
- Каким критериям должен удовлетворять современный вуз мирового уровня?
- Какие реформы, на Ваш взгляд, помогли бы российским вузам повысить доступность и качество высшего образования?
— Для начала, хорошо было бы провести исследования, какие категории россиян наименее представлены в высшем образовании и почему (не исключаю, что такие исследования уже проводились).
Что качается повышения качества высшего образования, то это потребует не меньших усилий. Самое главное — необходимость изменения парадигмы образования. Студенты должны чувствовать потребность в высшем образовании и связывать с ним успешность в жизни.
Следующее, и не менее важное – академическая честность. Качество недостижимо, если студент старается получить любым способом диплом, а не компетенции. Плагиат и покупка оценок делают достижение высокого качества образования невозможным. Вуз должен использовать все возможные средства, чтобы добиваться академической честности, но это также и задача всего общества, в том числе и работодателей, родителей, контролирующих органов.
- Какой вы видите роль государства в этих процессах?
Государству не стоит вмешиваться в то, что и как преподается в вузе. Если вуз что-то делает не так, с точки зрения академической деятельности, рынок примет соответствующие меры, и спрос на выпускников этого вуза у работодателей упадет.
- Насколько остро в российских вузах стоят вопросы управления, и какие из них, по Вашему мнению, следует решить в первую очередь?
— Российским вузам, с моей точки зрения, необходимы качественные попечительские и наблюдательные советы.
Чрезвычайно важные функции попечительских советов — находить дополнительные средства для вуза, "строить" его "эндаумент", а также заниматься "политическим" продвижением вуза. Такие советы, как правило, состоят из "людей с именем", добившихся известности в политической, финансовой, академической деятельности.
Наблюдательные советы помогают делать образовательные программы современными и востребованными. Они также оказывают существенную помощь с профессиональной практикой студентов и трудоустройством выпускников.
Очень важно определиться, кто за что отвечает в вузе. Чему и как обучать — должно быть прерогативой академических подразделений, но администрация может вносить поправки на основании финансовой состоятельности программ. Преподавателя нанимает на работу кафедра, но уволить может и кафедра, и администрация.
- Какие компетенции выпускников вузов в будущем станут особенно востребованными на рынке труда?
— Умение определить проблему, умение решить проблему и принять решение, умение работать в команде, умение общаться устно и письменно внутри и вне организации, умение планировать, расставлять приоритеты и организовывать свою работу, умение находить, анализировать и обрабатывать количественную и качественную информацию (в том числе компьютерную), умение продавать и оказывать влияние на людей, умение оценивать процесс и результат.
- Могут ли люди, чей профессиональный опыт сложился в конце 20 – начале 21 века, спланировать реформы в сфере подготовки специалистов, которые выйдут на рынок труда ближе середине 21 века?
— Вопрос очень трудный. Я уверен, что кто-то из них может (даже могу назвать по именам). Но при этом я также уверен, что существует другая, более многочисленная группа, которая продолжает цепляться за "замечательное образование, которое мы получили в Советском Союзе". Бесспорно, какие-то индивидуумы добились многого, но, скорее вопреки, а не благодаря.
Хочу закончить свои рассуждения вопросом для размышления: в каком вузе в России (за исключением ВШЭ и МВШСЭН) студентов учат умению определить проблему, принять решение, расставлять приоритеты в информации и т.п.? А в какой средней школе учат этому?