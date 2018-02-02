Эксперт: гонка за дипломом вместо знаний мешает росту качества образования

Российские вузы последовательно решают задачу войти в число лучших в мире. Каким критериям должен удовлетворять современный университет мирового уровня? Какие реформы помогли бы российским вузам добиться высоких результатов? Об этом корреспонденту проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" Анне Курской в преддверии ежегодной научно-практической конференции "Тенденции развития образования-2018" рассказал эксперт в области международного образования, исполнительный директор по стратегическому планированию и институциональным исследованиям Института Пратт в Нью-Йорке Владимир Бриллер.

- Владимир Шулимович, какие реформы нужны российской системе образования для повышения качества ее работы?

- Я считаю, что ключевая реформа должна быть связана с переходом главной роли в образовании от учителей к ученикам. Это не означает, что учащиеся будут диктовать, чему и как их следует учить. Скорее, учитель станет для ученика вдумчивым наставником и организатором, который подберет разные способы достижения результата для разных учеников.

Обучение должно проходить на всех уровнях, от детского сада до аспирантуры. Это означает, что следует внести существенные изменения в разработку учебных программ, систему повышения квалификации для педагогов, методы оценки для учителей и учеников и т. д.

- Каким критериям должен удовлетворять современный вуз мирового уровня?

- Для ответа хочу процитировать ведущего мирового эксперта в области высшего образования Джамиля Салми. По его словам, университет мирового уровня — тот, который имеет студентов мирового уровня, преподавателей мирового уровня, изобилие ресурсов и благоприятную систему управления.

- Какие реформы, на Ваш взгляд, помогли бы российским вузам повысить доступность и качество высшего образования?

— Для начала, хорошо было бы провести исследования, какие категории россиян наименее представлены в высшем образовании и почему (не исключаю, что такие исследования уже проводились).

Далее, я бы посоветовал изменить систему приема в вузы, учитывая эти категории (низкий социально-экономический статус; географическая отдаленность школы и отсутствие учителей-предметников; отсутствие одного из родителей; многодетная семья; инвалидность и т.п.). Следующим шагом будет финансовая поддержка таких студентов – стипендии, гранты, кредиты на очень льготных условиях и т.п.

Что качается повышения качества высшего образования, то это потребует не меньших усилий. Самое главное — необходимость изменения парадигмы образования. Студенты должны чувствовать потребность в высшем образовании и связывать с ним успешность в жизни.

Следующее, и не менее важное – академическая честность. Качество недостижимо, если студент старается получить любым способом диплом, а не компетенции. Плагиат и покупка оценок делают достижение высокого качества образования невозможным. Вуз должен использовать все возможные средства, чтобы добиваться академической честности, но это также и задача всего общества, в том числе и работодателей, родителей, контролирующих органов.

- Какой вы видите роль государства в этих процессах?

- Государству следует, в первую очередь, следить за соблюдением законности в вузах. Оно должно давать лицензию на работу вуза (соответствие гигиеническим, пожарным и прочим нормам), и финансировать студентов, которые нуждаются в финансовой помощи. Государство также должно финансировать научно-исследовательскую работу, поддерживать финансами "дефицитные" специальности.

Государству не стоит вмешиваться в то, что и как преподается в вузе. Если вуз что-то делает не так, с точки зрения академической деятельности, рынок примет соответствующие меры, и спрос на выпускников этого вуза у работодателей упадет.

- Насколько остро в российских вузах стоят вопросы управления, и какие из них, по Вашему мнению, следует решить в первую очередь?

— Российским вузам, с моей точки зрения, необходимы качественные попечительские и наблюдательные советы.

Попечительские советы должны принимать стратегические решения, связанные с деятельностью вуза: бюджет, новые факультеты или закрытие старых, назначение ректора, капитальное строительство и т.п. Они должны состоять из людей, способных "повести вуз в будущее", а не заниматься микроменеджментом.

Чрезвычайно важные функции попечительских советов — находить дополнительные средства для вуза, "строить" его "эндаумент", а также заниматься "политическим" продвижением вуза. Такие советы, как правило, состоят из "людей с именем", добившихся известности в политической, финансовой, академической деятельности.

Наблюдательные советы помогают делать образовательные программы современными и востребованными. Они также оказывают существенную помощь с профессиональной практикой студентов и трудоустройством выпускников.

Очень важно определиться, кто за что отвечает в вузе. Чему и как обучать — должно быть прерогативой академических подразделений, но администрация может вносить поправки на основании финансовой состоятельности программ. Преподавателя нанимает на работу кафедра, но уволить может и кафедра, и администрация.

- Какие компетенции выпускников вузов в будущем станут особенно востребованными на рынке труда?

— Умение определить проблему, умение решить проблему и принять решение, умение работать в команде, умение общаться устно и письменно внутри и вне организации, умение планировать, расставлять приоритеты и организовывать свою работу, умение находить, анализировать и обрабатывать количественную и качественную информацию (в том числе компьютерную), умение продавать и оказывать влияние на людей, умение оценивать процесс и результат.

- Могут ли люди, чей профессиональный опыт сложился в конце 20 – начале 21 века, спланировать реформы в сфере подготовки специалистов, которые выйдут на рынок труда ближе середине 21 века?

— Вопрос очень трудный. Я уверен, что кто-то из них может (даже могу назвать по именам). Но при этом я также уверен, что существует другая, более многочисленная группа, которая продолжает цепляться за "замечательное образование, которое мы получили в Советском Союзе". Бесспорно, какие-то индивидуумы добились многого, но, скорее вопреки, а не благодаря.

Хочу закончить свои рассуждения вопросом для размышления: в каком вузе в России (за исключением ВШЭ и МВШСЭН) студентов учат умению определить проблему, принять решение, расставлять приоритеты в информации и т.п.? А в какой средней школе учат этому?