Профессор Дребенштедт: в России самое сильное в мире горное образование

МОСКВА, 2 фев ‒ РИА Новости. Россия опережает все страны мира по количеству и качеству подготовки выпускников факультетов горного дела. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал ученый с мировым именем, декан факультета наук о земле, геоинжиниринга и горного дела Фрайбергской горной академии, почетный профессор Горного института НИТУ "МИСиС" Карстен Дребенштедт, который принял участие в Международном научном симпозиуме "Неделя горняка ‒ 2018", состоявшемся в НИТУ "МИСиС" в Москве.

"Вся статистика ‒ в пользу России: в Европе по горным дисциплинам обучаются 1600 студентов; в такой огромной горной стране как Австралия ‒ 120 человек, в США ‒ 400, а Россия ежегодно выпускает около 4500 студентов-горняков", ‒ отметил ученый. По его словам, в России насчитывается 37 факультетов горного дела, и "все они имеют спрос, поскольку для РФ очень важен сырьевой сектор экономики". "Молодежь видит в горнодобывающей отрасли четкие перспективы, стабильность и хорошую заработную плату", ‒ добавил он.

По словам профессора Дребенштедта, в Международное общество профессоров горного дела (Society of Mining Professors), созданное еще в 1786 году и ставшее первым в мире профессорским сообществом, входят российские ученые и ректоры горных университетов РФ, которые очень достойно представляют свою страну на международной арене.

Говоря о самом процессе образования, он выразил мнение, что в сфере горного дела существуют аспекты, которые никогда не устареют. "Математика, естественные науки, машиностроение, базовые инженерные науки, вопросы охраны труда, экономика ‒ все эти направления были описаны более 500 лет назад в книге "Знания горняка", ‒ добавил он.

Вместе с тем, профессор отметил, что сегодня от специалистов требуется еще больший объем знаний. В частности, по его словам, особое внимание надо уделять вопросам комплексного менеджмента и смежных дисциплин. "Глобализация приводит к тому, что горное образование должно стать более "генеральным", оно должно учитывать мнение и интересы "соседа", ‒ подчеркнул ученый.

По его словам, Фрайбергская горная академия давно сотрудничает с Горным институтом НИТУ "МИСиС". В частности, речь идет о получении двойных дипломов. Такой обмен, как полагает профессор, сближает вузы двух стран, дает студентам хорошую языковую практику и развивает их самостоятельность. Кроме того, горные вузы западной Европы и Россия, в том числе НИТУ "МИСиС", расширяют программы по разведке нефти и газа.

"Картина нашей профессии меняется: сейчас это уже не тот сильный мужик, который бьет молотом, а очень современная профессия, использующая данные сенсоров, роботов и автоматизированные процессы", ‒ сказал Карстен Дребенштедт. "От нас требуется тщательно контролировать качество и безопасность этих процессов, выстраивать хорошие отношения с соседними странами и совместными усилиями наводить порядок на Земле", ‒ резюмировал он.