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Городской университет: новые возможности для образования и развития

09:1522.01.2018
0510
Вход в лабораторию ЭйнштейниУм
Лаборатория ЭйнштейниУм
Курс Занимательная химия
Кружок Строймастер
Cлушатели лекции проекта Пластилин МГПУ
Сергей Капков на лекции проекта Пластилин МГПУ
Пенсионер на занятиях Информационное пространство жизни
Пенсионеры на занятиях Серебряного университета
Работы студентов Серебряного университета
© РИА Новости / Виталий БелоусовПонимание окружающей среды необходимо для всестороннего развития в раннем возрасте. Участвуя в квесте, юные посетители лаборатории "ЭйнштейниУм" изучают естествознание.

На фото: лаборатория "ЭйнштейниУм" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.Вход в лабораторию ЭйнштейниУм
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Понимание окружающей среды необходимо для всестороннего развития в раннем возрасте. Участвуя в квесте, юные посетители лаборатории "ЭйнштейниУм" изучают естествознание.

На фото: лаборатория "ЭйнштейниУм" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовИнтерактивное пространство дает возможность погрузиться в мир науки и познать на практике, как устроен мир.

На фото: лаборатория "ЭйнштейниУм" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.Лаборатория ЭйнштейниУм
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Интерактивное пространство дает возможность погрузиться в мир науки и познать на практике, как устроен мир.

На фото: лаборатория "ЭйнштейниУм" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовНа занятиях в лаборатории маленькие исследователи учатся бережно обращаться с реактивами и ставят первые в жизни опыты.

На фото: занятие курса "Занимательная химия" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.Курс Занимательная химия
© РИА Новости / Виталий Белоусов
На занятиях в лаборатории маленькие исследователи учатся бережно обращаться с реактивами и ставят первые в жизни опыты.

На фото: занятие курса "Занимательная химия" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовВ мастерской юные дизайнеры учатся работать с инструментами, природными материалами и металлами, создают трехмерные модели, участвуют в творческих конкурсах.

На фото: кружок "Строймастер" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.Кружок Строймастер
© РИА Новости / Виталий Белоусов
В мастерской юные дизайнеры учатся работать с инструментами, природными материалами и металлами, создают трехмерные модели, участвуют в творческих конкурсах.

На фото: кружок "Строймастер" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
© Фото : пресс-служба МГПУШкольники постарше могут почувствовать себя студентами еще до поступления в вуз, став слушателями открытых лекций.

На фото: слушатели лекции проекта "Пластилин МГПУ".Cлушатели лекции проекта Пластилин МГПУ
© Фото : пресс-служба МГПУ
Школьники постарше могут почувствовать себя студентами еще до поступления в вуз, став слушателями открытых лекций.

На фото: слушатели лекции проекта "Пластилин МГПУ".
© Фото : пресс-служба МГПУНа открытых лекциях ведущие эксперты страны рассказывают о современном образовании, новых профессиях, людях и идеях, которые меняют мир.

На фото: Cергей Капков в рамках проекта "Пластилин" делится опытом работы с городскими пространствами и рассказывает, как сделать городскую среду удобной. Сергей Капков на лекции проекта Пластилин МГПУ
© Фото : пресс-служба МГПУ
На открытых лекциях ведущие эксперты страны рассказывают о современном образовании, новых профессиях, людях и идеях, которые меняют мир.

На фото: Cергей Капков в рамках проекта "Пластилин" делится опытом работы с городскими пространствами и рассказывает, как сделать городскую среду удобной.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПотребность в новых навыках зачастую возникает и в старшем возрасте, поэтому образовательные программы для пенсионеров актуальны и пользуются спросом.

На фото: пенсионер на занятиях "Информационное пространство жизни" "Серебряного университета" МГПУ.Пенсионер на занятиях Информационное пространство жизни
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Потребность в новых навыках зачастую возникает и в старшем возрасте, поэтому образовательные программы для пенсионеров актуальны и пользуются спросом.

На фото: пенсионер на занятиях "Информационное пространство жизни" "Серебряного университета" МГПУ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовВ специальном образовательном пространстве пенсионеры учатся пользоваться электронной почтой и городскими порталами, общаться в социальных сетях, заказывать товары онлайн и работать в офисных программах.Пенсионеры на занятиях Серебряного университета
© РИА Новости / Виталий Белоусов
В специальном образовательном пространстве пенсионеры учатся пользоваться электронной почтой и городскими порталами, общаться в социальных сетях, заказывать товары онлайн и работать в офисных программах.
© РИА Новости / Виталий БелоусовСамые популярные направления "Серебряного университета" — изучение иностранных языков, танцы и рукоделие.Работы студентов Серебряного университета
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Самые популярные направления "Серебряного университета" — изучение иностранных языков, танцы и рукоделие.
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Процесс получения знаний становится непрерывным благодаря современным ресурсам для обучения. Новые образовательные программы для москвичей разного возраста — в фотоленте "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня". Подготовлено совместно с Московским городским педагогическим университетом.

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