Городской университет: новые возможности для образования и развития

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На открытых лекциях ведущие эксперты страны рассказывают о современном образовании, новых профессиях, людях и идеях, которые меняют мир.



На фото: Cергей Капков в рамках проекта "Пластилин" делится опытом работы с городскими пространствами и рассказывает, как сделать городскую среду удобной.