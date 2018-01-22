Процесс получения знаний становится непрерывным благодаря современным ресурсам для обучения. Новые образовательные программы для москвичей разного возраста — в фотоленте "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня". Подготовлено совместно с Московским городским педагогическим университетом.
Городской университет: новые возможности для образования и развития
09:1522.01.2018
05110
© РИА Новости / Виталий БелоусовПонимание окружающей среды необходимо для всестороннего развития в раннем возрасте. Участвуя в квесте, юные посетители лаборатории "ЭйнштейниУм" изучают естествознание.
На фото: лаборатория "ЭйнштейниУм" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
На фото: лаборатория "ЭйнштейниУм" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
Понимание окружающей среды необходимо для всестороннего развития в раннем возрасте. Участвуя в квесте, юные посетители лаборатории "ЭйнштейниУм" изучают естествознание.
На фото: лаборатория "ЭйнштейниУм" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
На фото: лаборатория "ЭйнштейниУм" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовИнтерактивное пространство дает возможность погрузиться в мир науки и познать на практике, как устроен мир.
На фото: лаборатория "ЭйнштейниУм" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
На фото: лаборатория "ЭйнштейниУм" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
Интерактивное пространство дает возможность погрузиться в мир науки и познать на практике, как устроен мир.
На фото: лаборатория "ЭйнштейниУм" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
На фото: лаборатория "ЭйнштейниУм" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовНа занятиях в лаборатории маленькие исследователи учатся бережно обращаться с реактивами и ставят первые в жизни опыты.
На фото: занятие курса "Занимательная химия" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
На фото: занятие курса "Занимательная химия" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
На занятиях в лаборатории маленькие исследователи учатся бережно обращаться с реактивами и ставят первые в жизни опыты.
На фото: занятие курса "Занимательная химия" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
На фото: занятие курса "Занимательная химия" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовВ мастерской юные дизайнеры учатся работать с инструментами, природными материалами и металлами, создают трехмерные модели, участвуют в творческих конкурсах.
На фото: кружок "Строймастер" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
На фото: кружок "Строймастер" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
В мастерской юные дизайнеры учатся работать с инструментами, природными материалами и металлами, создают трехмерные модели, участвуют в творческих конкурсах.
На фото: кружок "Строймастер" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
На фото: кружок "Строймастер" Центра проектного творчества "Старт-ПРО" МГПУ.
© Фото : пресс-служба МГПУШкольники постарше могут почувствовать себя студентами еще до поступления в вуз, став слушателями открытых лекций.
На фото: слушатели лекции проекта "Пластилин МГПУ".
На фото: слушатели лекции проекта "Пластилин МГПУ".
© Фото : пресс-служба МГПУ
Школьники постарше могут почувствовать себя студентами еще до поступления в вуз, став слушателями открытых лекций.
На фото: слушатели лекции проекта "Пластилин МГПУ".
На фото: слушатели лекции проекта "Пластилин МГПУ".
© Фото : пресс-служба МГПУНа открытых лекциях ведущие эксперты страны рассказывают о современном образовании, новых профессиях, людях и идеях, которые меняют мир.
На фото: Cергей Капков в рамках проекта "Пластилин" делится опытом работы с городскими пространствами и рассказывает, как сделать городскую среду удобной.
На фото: Cергей Капков в рамках проекта "Пластилин" делится опытом работы с городскими пространствами и рассказывает, как сделать городскую среду удобной.
© Фото : пресс-служба МГПУ
На открытых лекциях ведущие эксперты страны рассказывают о современном образовании, новых профессиях, людях и идеях, которые меняют мир.
На фото: Cергей Капков в рамках проекта "Пластилин" делится опытом работы с городскими пространствами и рассказывает, как сделать городскую среду удобной.
На фото: Cергей Капков в рамках проекта "Пластилин" делится опытом работы с городскими пространствами и рассказывает, как сделать городскую среду удобной.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПотребность в новых навыках зачастую возникает и в старшем возрасте, поэтому образовательные программы для пенсионеров актуальны и пользуются спросом.
На фото: пенсионер на занятиях "Информационное пространство жизни" "Серебряного университета" МГПУ.
На фото: пенсионер на занятиях "Информационное пространство жизни" "Серебряного университета" МГПУ.
Потребность в новых навыках зачастую возникает и в старшем возрасте, поэтому образовательные программы для пенсионеров актуальны и пользуются спросом.
На фото: пенсионер на занятиях "Информационное пространство жизни" "Серебряного университета" МГПУ.
На фото: пенсионер на занятиях "Информационное пространство жизни" "Серебряного университета" МГПУ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовВ специальном образовательном пространстве пенсионеры учатся пользоваться электронной почтой и городскими порталами, общаться в социальных сетях, заказывать товары онлайн и работать в офисных программах.
В специальном образовательном пространстве пенсионеры учатся пользоваться электронной почтой и городскими порталами, общаться в социальных сетях, заказывать товары онлайн и работать в офисных программах.
© РИА Новости / Виталий БелоусовСамые популярные направления "Серебряного университета" — изучение иностранных языков, танцы и рукоделие.
Самые популярные направления "Серебряного университета" — изучение иностранных языков, танцы и рукоделие.
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