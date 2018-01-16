Международные олимпиады помогают нашим детям закалить стрессоустойчивость

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Их называют героями, гордостью российского образования. А что сами ребята, принесшие в прошлом году нашей стране 18 золотых, 14 серебряных и 6 бронзовых медалей на международных олимпиадах по школьным предметам, думают о своих победах? Рецептами успеха они поделились с корреспондентом РИА Новости.

Александр Жигалин: "Я аккуратный, но не надо этот навык культивировать"

Одиннадцатиклассник Александр Жигалин из столичной Пироговской школы привез золотую медаль с Международной олимпиады по химии в Таиланде. Признанный "Лучшим юным химиком мира" школьник держится, тем не менее, скромно.

"Просто среди своих соперников я, видимо, оказался самым аккуратным. Это тоже крутой навык, но должен ли он быть решающим на олимпиадах?" – комментирует свой успех самокритичный юноша. Участвуя во Всероссийской олимпиаде по химии он, по его словам, встречал "людей и умнее меня".

Химией Александр увлёкся, посмотрев еще восьмиклассником "Во все тяжкие" – культовый фильм об учителе химии, которого затянуло в пучину наркоторговли. И неожиданно увлекся наукой, о которой, к своему стыду, "не знал, как выяснилось, ничего".

Впервые мысль поучаствовать в олимпиаде пришла к нему спонтанно. "Интереса ради сходил на школьный этап олимпиады по химии – выиграл. И понеслось", – делится он опытом жизни в "обособленном и по-своему интересном олимпиадном мире".

Проходившая в июле 2017 года Олимпиада в Таиланде, по его мнению, немного напоминала по содержанию задач школьный экзамен. Схожий крен на понижение уровня отмечает он и в организации отечественных олимпиад.

При этом они теряют что-то важное в своих традициях. "Их пытаются опустить по уровню, приблизив к школьным тестам. По крайней мере, с химией это наблюдается", – полагает он. С одной стороны, соглашается с теми, кто упрощает задания.

Это олимпиада школьников, то есть, формально не должна заходить за программу профильных школ. "Но с другой стороны, это всё-таки олимпиада, торжество разума, так сказать. А сейчас получается, что уровень верхушки – самых подкованных учеников – нивелируется", – опровергает юный химик доводы своих потенциальных оппонентов.

В качестве "общепримиряющего выхода из ситуации" Александр предлагает чаще использовать лучшие олимпиадные задания на школьных уроках. "Чтобы люди увидели, что предмет, который они изучают, бывает совсем другой: красивый и сложный", – поясняет лучший юный химик мира.

Дмитрий Плотников: "Участие в олимпиаде сродни разгрузке вагона"

В памяти Дмитрия Плотникова, одного из пяти россиян – обладателей золотой медали Международной олимпиады школьников по физике в Джакарте (International Рhysics Olympiad, IPhO), это событие оставило не только светлые минуты, вызванные вестью о триумфе нашей сборной.

"Специалисты говорят, что в Джакарте в 2017 году состоялась самая неудачная с точки зрения организации олимпиада за всю историю проведения подобного рода соревнований по физике", – предполагает он.

Первый тур олимпиады, который должен был начаться в восемь утра по местному времени, отложили сначала на три, затем еще на два часа. После чего перенесли на следующий день. "Это еще можно было бы списать на случайность. Но и второй тур задержали на пару часов", – продолжает удивляться вундеркинд.

Что касается самой олимпиады, то ни в ее заданиях, ни в процедуре ничего волнительного для себя он не отметил. "Ты просто делаешь работу. Это как разгрузить вагон. Если уж честно, то по барабану, когда его разгружать, сегодня или завтра", – делится он. Единственный негативный фактор – усталость, вызванная не умственной работой, а ее ожиданием в аудитории.

"Прямо там, где нас застала новость об отсрочке состязания, мы постелили на пол толстовки, положив себе под головы портфели, и спали до тех пор, пока нас не пригласили на разгрузку вагонов", – улыбается школьник.

Само же известие о победе нашей команды в международной олимпиаде с участием школьников из 88 стран мира вызвало у юного таланта "чувство, сравнимое с выигрышем в лотерее миллиона рублей".

Физикой он увлекся в седьмом классе, тогда же подсел на компьютерные игры. Все свободное время отдавал популярной многопользовательской командной игре Dota 2. Битвы добра со злом продолжались вплоть до девятого класса, когда появилось чувство, что он прожигает жизнь. "Вдобавок у меня сгорел компьютер, вот и взялся за ум", – признается Дмитрий.

Под влиянием разных людей, включая педагогов, он углубился в решение задач по физике, пожертвовав ради нее другими науками. Но в одиннадцатом классе резко сократил занятия физикой в пользу истории, химии и… психологии.

Физика для него это способ понять, почему небо синее и что такое дождь. "А психология – это наука о том, как работаю я, что я есть такое", – раскрывает он причину своего увлечения проблемами психотерапии в изложении Яна Стюарта и Вэнна Джойнса.

"Школа не может сказать ребенку: сосредоточься на одной-единственной науке, а все остальные можешь забросить подальше. Однако именно это и нужно для побед в международных турнирах", – откровенничает юный физик.

Конечно, его самолюбие уязвляет тот факт, что он "чуть слабее среднего школьника по всем практически предметам", кроме математики и информатики.

"Если человек уделяет слишком много времени чему-то одному, то во всем остальном неизбежно теряет", – поддерживает сына Дмитрия его отец, инженер по профессии (он попросил представить себя именно так).

При этом в качестве урока для других родителей отец вундеркинда признался, что до шестого класса помогал сыну постигать азы физики и информатики. В результате "времени на все остальное развитие мальчику не хватило".

Владимир Романов: "Если бы вырубились компьютеры, вот это было бы критично"

Десятикласснику Володе Романову с детства нравилось решать задачи, сначала математические, затем по информатике. Поступил в известную столичную школу "Интеллектуал", где кружок по профильному предмету ведет заведующая кафедрой информатики Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ им. Ломоносова Елена Андреева.

Увлекся олимпиадным программированием. В Тегеран, на 29-ю Международную олимпиаду по информатике (International Olympiad in Informatics – IOI), вместе с тремя соотечественниками (Егором Лифарем, Александром Дроздовым из Москвы и Денисом Шпаковским из Челябинска), Володя отправился, будучи уже трехкратным призером Всероссийской олимпиады школьников по информатике. И привез с IOI-2017 "золото".

Насколько тяжело досталась победа? Не вдаваясь в детали, юноша не скрывает пережитое "ощущение колоссальной ответственности". Его он испытывал и в Бухаресте весной 2016 года на IV Международной олимпиаде по информатике "Romanian Master of Informatics", где завоевал "бронзу".

"Нервы дают о себе знать, избежать этого довольно сложно", – делится Владимир.

Обычно каждый тур подобных состязаний включает три алгоритмические задачи, решение которых необходимо представить на компьютере. При этом формулировка ответов и изложение собственных выводов предполагают проблемный анализ, конструирование алгоритмов и структуры данных, разработку и тестирование программ.

"В течение пяти часов, отведенных регламентом на соревнование, мы непрерывно отсылаем в тестирующую систему свои варианты решений, написанные на том или ином языке программирования. А та практически в одно касание кидает нам баллы за них", – рассказывает юный программист.

Но и здесь не обошлось без накладок. "Проблемы с техникой на олимпиадах для программистов случаются довольно часто. Проверяет правильность решения задач автоматическая тестирующая система. И поэтому от ее хорошей работы зависит очень многое", – комментирует мама Владимира, Татьяна Анатольевна.

Во второй из двух дней олимпиады в Тегеране возникла ошибка, из-за которой участники не могли на протяжении долгого времени видеть свои промежуточные результаты. Сначала сбой, затем другой.

Время дважды продлевали на 15 минут, но в какой-то момент не предупредили, что продлевают. По мнению Владимира, сработал "нормальный" человеческий фактор, от этого никуда не деться. "Это не слишком приятно, но некритично", – полагает он.

"Если бы вырубились компьютеры, вот это было бы критично. А так… На окончательный итог все эти мелкие ЧП не повлияли", – рассуждает ко всему готовый старшеклассник.

Тем не менее, по версии Татьяны Анатольевны Романовой, из-за того, что завис сервер, участники IOI-2017 ждали окончательного результата более трех часов. Психологически переварить для более чем 300 школьников из 82 стран мира это было нелегко. Но в качестве общеукрепляющей закалки нервов подобные сбои могут быть оправданы, не без сомнений, но допускает она.

Учитывая этот фактор, ей хотелось бы, чтобы организаторы шире использовали возможности прямой трансляции в ходе проведения турниров. "Это может сделать из олимпиад настоящее шоу, которое не уступает по зрелищности лучшим шахматным поединкам", – уверена мама "золотого" программиста.