Международные олимпиады помогают нашим детям закалить стрессоустойчивость

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Их называют героями, гордостью российского образования. А что сами ребята, принесшие в прошлом году нашей стране 18 золотых, 14 серебряных и 6 бронзовых медалей на международных олимпиадах по школьным предметам, думают о своих победах? Рецептами успеха они поделились с корреспондентом РИА Новости.
Александр Жигалин: "Я аккуратный, но не надо этот навык культивировать"
Одиннадцатиклассник Александр Жигалин из столичной Пироговской школы привез золотую медаль с Международной олимпиады по химии в Таиланде. Признанный "Лучшим юным химиком мира" школьник держится, тем не менее, скромно.
"Просто среди своих соперников я, видимо, оказался самым аккуратным. Это тоже крутой навык, но должен ли он быть решающим на олимпиадах?" – комментирует свой успех самокритичный юноша. Участвуя во Всероссийской олимпиаде по химии он, по его словам, встречал "людей и умнее меня".
Химией Александр увлёкся, посмотрев еще восьмиклассником "Во все тяжкие" – культовый фильм об учителе химии, которого затянуло в пучину наркоторговли. И неожиданно увлекся наукой, о которой, к своему стыду, "не знал, как выяснилось, ничего".
Впервые мысль поучаствовать в олимпиаде пришла к нему спонтанно. "Интереса ради сходил на школьный этап олимпиады по химии – выиграл. И понеслось", – делится он опытом жизни в "обособленном и по-своему интересном олимпиадном мире".
Проходившая в июле 2017 года Олимпиада в Таиланде, по его мнению, немного напоминала по содержанию задач школьный экзамен. Схожий крен на понижение уровня отмечает он и в организации отечественных олимпиад.
При этом они теряют что-то важное в своих традициях. "Их пытаются опустить по уровню, приблизив к школьным тестам. По крайней мере, с химией это наблюдается", – полагает он. С одной стороны, соглашается с теми, кто упрощает задания.
В качестве "общепримиряющего выхода из ситуации" Александр предлагает чаще использовать лучшие олимпиадные задания на школьных уроках. "Чтобы люди увидели, что предмет, который они изучают, бывает совсем другой: красивый и сложный", – поясняет лучший юный химик мира.
Дмитрий Плотников: "Участие в олимпиаде сродни разгрузке вагона"
В памяти Дмитрия Плотникова, одного из пяти россиян – обладателей золотой медали Международной олимпиады школьников по физике в Джакарте (International Рhysics Olympiad, IPhO), это событие оставило не только светлые минуты, вызванные вестью о триумфе нашей сборной.
"Специалисты говорят, что в Джакарте в 2017 году состоялась самая неудачная с точки зрения организации олимпиада за всю историю проведения подобного рода соревнований по физике", – предполагает он.
Первый тур олимпиады, который должен был начаться в восемь утра по местному времени, отложили сначала на три, затем еще на два часа. После чего перенесли на следующий день. "Это еще можно было бы списать на случайность. Но и второй тур задержали на пару часов", – продолжает удивляться вундеркинд.
"Прямо там, где нас застала новость об отсрочке состязания, мы постелили на пол толстовки, положив себе под головы портфели, и спали до тех пор, пока нас не пригласили на разгрузку вагонов", – улыбается школьник.
Само же известие о победе нашей команды в международной олимпиаде с участием школьников из 88 стран мира вызвало у юного таланта "чувство, сравнимое с выигрышем в лотерее миллиона рублей".
Под влиянием разных людей, включая педагогов, он углубился в решение задач по физике, пожертвовав ради нее другими науками. Но в одиннадцатом классе резко сократил занятия физикой в пользу истории, химии и… психологии.
Физика для него это способ понять, почему небо синее и что такое дождь. "А психология – это наука о том, как работаю я, что я есть такое", – раскрывает он причину своего увлечения проблемами психотерапии в изложении Яна Стюарта и Вэнна Джойнса.
Конечно, его самолюбие уязвляет тот факт, что он "чуть слабее среднего школьника по всем практически предметам", кроме математики и информатики.
"Если человек уделяет слишком много времени чему-то одному, то во всем остальном неизбежно теряет", – поддерживает сына Дмитрия его отец, инженер по профессии (он попросил представить себя именно так).
При этом в качестве урока для других родителей отец вундеркинда признался, что до шестого класса помогал сыну постигать азы физики и информатики. В результате "времени на все остальное развитие мальчику не хватило".
Владимир Романов: "Если бы вырубились компьютеры, вот это было бы критично"
Десятикласснику Володе Романову с детства нравилось решать задачи, сначала математические, затем по информатике. Поступил в известную столичную школу "Интеллектуал", где кружок по профильному предмету ведет заведующая кафедрой информатики Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ им. Ломоносова Елена Андреева.
"Нервы дают о себе знать, избежать этого довольно сложно", – делится Владимир.
Обычно каждый тур подобных состязаний включает три алгоритмические задачи, решение которых необходимо представить на компьютере. При этом формулировка ответов и изложение собственных выводов предполагают проблемный анализ, конструирование алгоритмов и структуры данных, разработку и тестирование программ.
"В течение пяти часов, отведенных регламентом на соревнование, мы непрерывно отсылаем в тестирующую систему свои варианты решений, написанные на том или ином языке программирования. А та практически в одно касание кидает нам баллы за них", – рассказывает юный программист.
Но и здесь не обошлось без накладок. "Проблемы с техникой на олимпиадах для программистов случаются довольно часто. Проверяет правильность решения задач автоматическая тестирующая система. И поэтому от ее хорошей работы зависит очень многое", – комментирует мама Владимира, Татьяна Анатольевна.
Время дважды продлевали на 15 минут, но в какой-то момент не предупредили, что продлевают. По мнению Владимира, сработал "нормальный" человеческий фактор, от этого никуда не деться. "Это не слишком приятно, но некритично", – полагает он.
"Если бы вырубились компьютеры, вот это было бы критично. А так… На окончательный итог все эти мелкие ЧП не повлияли", – рассуждает ко всему готовый старшеклассник.
Учитывая этот фактор, ей хотелось бы, чтобы организаторы шире использовали возможности прямой трансляции в ходе проведения турниров. "Это может сделать из олимпиад настоящее шоу, которое не уступает по зрелищности лучшим шахматным поединкам", – уверена мама "золотого" программиста.