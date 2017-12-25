ТюмГУ: новый логотип отражает стратегию развития университета на 10-15 лет

Москва, 25 дек – РИА Новости. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) представил новый логотип, разработанный в дизайн-бюро "Студия Артемия Лебедева", рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.
Тюменский госуниверситет стремится быть узнаваемым не только в России, но и в мире, поэтому было принято решение сделать лаконичный логотип, который будет понятен иностранцам, пояснила начальник управления стратегических коммуникаций ТюмГУ Елена Дружинина.
"Новый логотип отражает стратегию развития университета на ближайшие 10-15 лет. В нем сохранена преемственность и отражены достижения прошлых лет. И, самое главное, он вписывается в знаковую систему абитуриентов", — рассказала она РИА Новости.
"Под определенным ракурсом мы видим цифру один – "первый", "единый", ведь ТюмГУ — первое высшее учебное заведение в регионе. Образ единицы отражает единство коллектива, единое понимание миссии и предназначения университета", — отметила Елена Дружинина.
"Новый стиль привлекает внимание к радикальным изменениям в вузе. Знак очень динамичный, лаконичный, смелый и крайне эффективный. Эта графема настолько запоминаема и настолько не похожа на все остальное, что мы знаем вокруг, что она сразу завоевывает место в голове", — сообщил РИА Новости арт-директор проекта, дизайнер Артемий Лебедев.