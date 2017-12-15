Аржанова: опорные вузы перестают быть статистами высшего образования

БЕЛГОРОД, 15 декабря – РИА Новости. Межвузовский форум "Опорные университеты – драйверы развития регионов" завершился в Белгороде. "Впервые такой масштабный форум организован специально под опорные вузы", — отметила исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова, добавив, что опорные вузы перестают выступать статистами в системе высшего образования и становятся одними из основных игроков на образовательном поле.

Проект опорных университетов был запущен в прошлом году. На сегодняшний день 33 вуза из 32 субъектов РФ получили статус опорных. На поддержку программ развития этих университетов направлено более 3 млрд рублей.

"Опорные университеты почувствовали плечо друг друга: эти вузы сейчас находятся в рамках одного проектного цикла, у них одни задачи и одни проблемы, которые они пытаются решать сообща", — сказала эксперт. Тот факт, что вузы активно работают и перенимают опыт друг друга, по ее мнению, говорит о потенциальной устойчивости результатов, которые дает сегодня проект опорных вузов.

"Министерство образования и науки подтвердило свою приверженность проекту, выразив намерение расширить количество его участников", — подчеркнула она, добавив, что 33 опорных вуза представляют только 32 субъекта РФ, а в стране их 85.

Действительно, заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, выступая на форуме, подтвердила намерение министерства расширить данный проект: в следующем году статус опорных получат еще 50 региональных вузов. При этом она подчеркнула, что роль этих вузов состоит в том, чтобы вместе с региональной властью разделить ответственность за развитие регионов.

Как полагает Ирина Аржанова, форум задал правильный вектор о том, про что этот проект. "Проект не только и не столько про развитие университета, а про развитие региона, в котором университет начинает играть совершенно новую роль", — подчеркнула она. "Вузы должны переключить менталитет, посмотреть на себя самих не своими глазами, а глазами региональных партнеров, местных жителей, власти, которая управляет в регионе", — полагает глава НФПК.

В связи с этим Ирина Аржанова рассказала о положительном опыте Белгородской земли и Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова по развитию агломерации. "Мы видим равномерное развитие конкретного региона, в котором люди получают адекватный набор социальных, образовательных и медицинских услуг. Здесь все находится в транспортной доступности, рабочие места приближены к местам проживания, создана благоприятная социальная обстановка, и в этом активно участвует университет", — отметила глава НФПК. По ее словам, БГТУ помогает выстраивать региональную логистику, например, разрабатывает дизайн-коды административных зданий и жилых домов, предлагает свои решения по благоустройству парковочного пространства и пр.

Кроме того, губернатор поставил перед регионом задачу по созданию 500 малых инновационных предприятий и это задача не может быть решена без опорного университета. "Мне очень нравится эта синергия "не на бумаге", а в реальной работе на регион и его жителей", — сказала Ирина Аржанова, добавив, что в России есть несколько таких регионов, где губернаторы взяли программы развития опорных университетов под личный контроль, что вывело их на совершенно иной уровень принятия решений.



