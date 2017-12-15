РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Навигатор абитуриента
В России

Мартин Инс: участие в мировых рейтингах помогает университетам развиваться

10:4115.12.2017
(обновлено: 10:48 15.12.2017)
0290
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.ЛомоносоваВручение дипломов с отличием выпускникам МГУ им. М.В.Ломоносова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

За время реализации проекта "5-100" российские вузы существенно улучшили свои позиции в мировых рейтингах. Как рейтинги влияют на конкуренцию в мировом высшем образовании? Что нужно, чтобы университет вошел в число лучших? Об этом проекту "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал создатель двух из трех наиболее влиятельных международных рейтингов университетов (Times Higher Education и QS) и руководитель научно-консультативного совета QS World University Rankings (Великобритания) Мартин Инс.

Я работаю в сфере образовательных рейтингов с 2004 года и, благодаря этому, имею определенное представление о том, что такое система рейтингов и как они разрабатываются. 

Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2017
© РИА Новости, Инфографика
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2017
Такие программы, как "500 лучших университетов", как правило, помогают вузам добиться высоких результатов, достичь поставленных целей и улучшить свое место в мировых рейтингах. В качестве примера можно привести государственные университеты Южной Кореи и Китая, которые стали выше котироваться на международном уровне. Я уверен в том, что и Россия — родина Толстого, Менделеева и Ломоносова — обладает своими преимуществами в плане передового мышления и научной деятельности. 

Университеты всех стран мира, особенно Азии, сегодня стремятся попасть в топ-200 или даже в топ-100 мирового рейтинга, но не всем это удается. Понятно, что в лучшую сотню могут войти только сто университетов. Поэтому конкуренция среди вузов очень высокая, и она ужесточается с каждым годом, так как университеты постоянно работают над улучшением своих показателей.

Рейтинг вузов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2017/18
© Инфографика
Рейтинг вузов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2017/18
Компания QS использует разные методы оценки университетов. У нас есть рейтинг по предметам (например, в этом году вузы оценивались по 46 специальностям, от анатомии до юриспруденции). Это позволяет некоторым институтам, которые пока не могут конкурировать с лучшими вузами мира, продемонстрировать хорошие результаты по отдельным специальностям. Мы также публикуем рейтинг университетов из стран БРИКС, и Россия занимает в нем прочные позиции.

Мы видим заинтересованность российских вузов в том, чтобы занять высокое положение в рейтинге QS. Чем вуз успешнее, тем больше абитуриентов он привлекает. Поэтому абитуриенты, родители, преподаватели и консультанты знакомятся с нашими рейтингами. 

Некоторые университеты относятся к рейтингам очень серьезно. Например, если тот или иной российский вуз выразит желание наладить сотрудничество с какими-либо университетами из США, Великобритании, Австралии или Китая, там обязательно посмотрят его место в рейтинге, прежде чем принять решение. 

Правительства разных стран также не обходят рейтинги вниманием. Если вуз котируется высоко, он получает дополнительные преимущества в глазах президента страны или министра образования, что имеет значение для университетов во всем мире. 

Что же нужно, чтобы университет сумел занять высокое место в наших рейтингах? Мы не требуем от вузов нелогичных шагов или необоснованных мер. 

Наши критерии говорят, например, о том, что образовательное учреждение должно иметь достаточный штат преподавателей для обучения студентов (как правило, у российских университетов с этим нет проблем). Вуз должен быть заметным на международном уровне. Его выпускники должны иметь хорошие перспективы трудоустройства, у QS даже есть отдельный рейтинг популярности вузов у работодателей. 

Университет должен представлять интерес как для преподавателей, так и для студентов из разных стран. Он должен заниматься исследованиями. Мы понимаем, что для некоторых вузов это крайне затратная сфера, тем не менее, это важнейшая часть образовательной деятельности. 

Академический рейтинг университетов мира - 2017
© Инфографика
Академический рейтинг университетов мира - 2017
Если университет принимает меры, чтобы укреплять свой статус, приносить больше пользы студентам и обществу и повышать качество образования, он сможет добиться высокого места в рейтинге. 

Со своей стороны, хочу заверить, что наши эксперты по рейтингам готовы помогать российским вузам в определении их уровня, в поиске и устранении недостатков. Мы тесно взаимодействуем с коллегами в России и будем рады продолжать сотрудничество в будущем.


Комментировать
В России
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена