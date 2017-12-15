Мартин Инс: участие в мировых рейтингах помогает университетам развиваться

За время реализации проекта "5-100" российские вузы существенно улучшили свои позиции в мировых рейтингах. Как рейтинги влияют на конкуренцию в мировом высшем образовании? Что нужно, чтобы университет вошел в число лучших? Об этом проекту "Социальный навигатор" МИА "Россия Сегодня" рассказал создатель двух из трех наиболее влиятельных международных рейтингов университетов (Times Higher Education и QS) и руководитель научно-консультативного совета QS World University Rankings (Великобритания) Мартин Инс.

Я работаю в сфере образовательных рейтингов с 2004 года и, благодаря этому, имею определенное представление о том, что такое система рейтингов и как они разрабатываются.

Такие программы, как "500 лучших университетов", как правило, помогают вузам добиться высоких результатов, достичь поставленных целей и улучшить свое место в мировых рейтингах. В качестве примера можно привести государственные университеты Южной Кореи и Китая, которые стали выше котироваться на международном уровне. Я уверен в том, что и Россия — родина Толстого, Менделеева и Ломоносова — обладает своими преимуществами в плане передового мышления и научной деятельности.

Университеты всех стран мира, особенно Азии, сегодня стремятся попасть в топ-200 или даже в топ-100 мирового рейтинга, но не всем это удается. Понятно, что в лучшую сотню могут войти только сто университетов. Поэтому конкуренция среди вузов очень высокая, и она ужесточается с каждым годом, так как университеты постоянно работают над улучшением своих показателей.

Компания QS использует разные методы оценки университетов. У нас есть рейтинг по предметам (например, в этом году вузы оценивались по 46 специальностям, от анатомии до юриспруденции). Это позволяет некоторым институтам, которые пока не могут конкурировать с лучшими вузами мира, продемонстрировать хорошие результаты по отдельным специальностям. Мы также публикуем рейтинг университетов из стран БРИКС, и Россия занимает в нем прочные позиции.

Мы видим заинтересованность российских вузов в том, чтобы занять высокое положение в рейтинге QS. Чем вуз успешнее, тем больше абитуриентов он привлекает. Поэтому абитуриенты, родители, преподаватели и консультанты знакомятся с нашими рейтингами.

Некоторые университеты относятся к рейтингам очень серьезно. Например, если тот или иной российский вуз выразит желание наладить сотрудничество с какими-либо университетами из США, Великобритании, Австралии или Китая, там обязательно посмотрят его место в рейтинге, прежде чем принять решение.

Правительства разных стран также не обходят рейтинги вниманием. Если вуз котируется высоко, он получает дополнительные преимущества в глазах президента страны или министра образования, что имеет значение для университетов во всем мире.

Что же нужно, чтобы университет сумел занять высокое место в наших рейтингах? Мы не требуем от вузов нелогичных шагов или необоснованных мер.

Наши критерии говорят, например, о том, что образовательное учреждение должно иметь достаточный штат преподавателей для обучения студентов (как правило, у российских университетов с этим нет проблем). Вуз должен быть заметным на международном уровне. Его выпускники должны иметь хорошие перспективы трудоустройства, у QS даже есть отдельный рейтинг популярности вузов у работодателей.

Университет должен представлять интерес как для преподавателей, так и для студентов из разных стран. Он должен заниматься исследованиями. Мы понимаем, что для некоторых вузов это крайне затратная сфера, тем не менее, это важнейшая часть образовательной деятельности.

Если университет принимает меры, чтобы укреплять свой статус, приносить больше пользы студентам и обществу и повышать качество образования, он сможет добиться высокого места в рейтинге.

Со своей стороны, хочу заверить, что наши эксперты по рейтингам готовы помогать российским вузам в определении их уровня, в поиске и устранении недостатков. Мы тесно взаимодействуем с коллегами в России и будем рады продолжать сотрудничество в будущем.



