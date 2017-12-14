Минобрнауки: звание инновационного центра и господдержку получил 51 вуз

БЕЛГОРОД, 14 дек — РИА Новости. Пятьдесят один российский вуз победил в конкурсе на звание инновационного центра и получение господдержки, сообщил директор департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр Соболев на форуме опорных вузов.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщала, что 121 российский вуз претендует на звание центра развития инноваций. В конкурсе могли принять участие федеральные, отраслевые вузы, вузы регионального значения, а также НИИ. По словам министра, финансирование этого проекта составит 13 миллиардов рублей.

"51 университет получил этот важный статус считаться университетским центром, вузом, как центром пространства создания инноваций. Конечно, это налагает на вузы определенные обязательства. Сейчас вузы должны реализовать это право", — сказал Соболев.

"Минобрнауки будет внимательно следить, как это будет реализовываться", — добавил он.