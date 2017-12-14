Курсантам СФУ будут выплачивать стипендию имени генерала Дубынина

Москва, 14 дек – РИА Новости. Курсанты Военно-инженерного института Сибирского федерального университета (ВИИ СФУ) будут получать стипендию имени командующего 40-й армией, первого начальника Генерального штаба РФ, Героя России, генерала армии Виктора Дубынина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФУ.

Учредителем стипендии для будущих офицеров стал Фонд генерала армии Дубынина, созданный его боевыми товарищами.

Во время войны в Афганистане Виктор Дубынин был командующим 40-й армии, сам разрабатывал военные операции; благодаря ему потери были минимальными, он боролся за каждого солдата, даже если тот оказывался в плену, рассказал инициатор учреждения стипендии, генерал армии в запасе Владимир Исаков.

"Дубынина так и называли — "командир малой крови". Он всегда говорил: "Берегите себя, приказываю жить!". Мы эти слова помним, будем жить, учиться защищать Родину и помнить таких настоящих героев, как Дубынин", — заявил он в своем выступлении на праздновании 60-летия военной кафедры СФУ 8 декабря.

В этот же день в Военно-инженерном институте открыли музей генерала армии Дубынина. Он стал частью распределённого музейного комплекса ВИИ, куда уже входят Зал боевой славы и Музей истории создания ВИИ. Имя генерала Дубынина будет присвоено Учебно-военному центру СФУ.



