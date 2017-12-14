Эксперт: на пять вузов РФ приходится самое большое число научных публикаций

МОСКВА, 14 дек ‒ РИА Новости. В России на пять университетов: МГУ, МФТИ, Санкт-Петербургский университет, МИФИ и Новосибирский госуниверситет – приходится самое большое количество публикаций в авторитетных международных научных журналах. Об этом в ходе видеомоста Москва – Лондон – Минск – Астана на тему: "Точки роста в международных академических рейтингах", состоявшегося в МИА "Россия сегодня", заявил президент Центра всемирного рейтинга университетов в Дубае Надим Махасcен.

Российские университеты могут создавать своим профессорам стимулы для публикаций в том числе и на английском языке, отметил он. Если они чаще будут появляться в базах данных "Web of Sciences" и "Scopus", то "это также приведет к росту количества цитат".

Среди других важных показателей, в частности, характеризующих успехи вуза в области образования, спикер назвал "число выпускников, получавших международные награды, в соотношении с размером университета".

Он отметил, что МГУ имени М.В. Ломоносова занял 15-ю позицию по этому показателю, МФТИ – 22-е место, а Санкт-Петербургский государственный университет – 43-е. "Специфика нашего рейтинга в том, что мы не производим специальный отбор вузов для него, а подвергаем анализу уже опубликованные данные по более чем 27 тыс. университетов", – пояснил он.

Представитель "самого большого международного рейтинга университетов" заявил о готовности развивать отношения с образовательным ведомством России и ее вузами. Такое сотрудничество, по его мнению, позволит "обеспечить то признание российских университетов, которого они заслуживают".

Точку зрения эксперта из Объединенных Арабских Эмиратов разделила заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова. По ее словам, российские университеты за период 2012-2017 годы значительно расширили свое присутствие в ведущих мировых рейтингах. Если в 2012 году в них входило только 15 российских вузов, то в настоящий момент в ведущих мировых рейтингах занимают свои позиции 40 отечественных университетов.

"Очевидно, что запуск Проекта 5-100 привлек внимание российских вузов как к теме рейтингования в целом, так и к самим моделям развития университетов", ‒ подчеркнула замминистра.

В ходе видеомоста Москва – Лондон – Минск – Астана, проходившего в МИА "Россия сегодня", она назвала успехи российских технических вузов в предметных рейтингах "первым сигналом, что российская высшая школа на правильном пути".