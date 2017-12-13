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В России

Эксперты о рейтинге востребованности вузов: надежный, понятный, независимый

10:5613.12.2017
(обновлено: 11:10 13.12.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинМероприятие, посвященное выходу третьего Национального рейтинга востребованных вузов в РФ, в ММПЦ МИА Россия сегодня. 12 декабря 2017Мероприятие, посвященное выходу третьего Национального рейтинга востребованных вузов в РФ, в ММПЦ МИА Россия сегодня. 12 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мультимедийный видеомост Москва – Самара, посвященный выходу третьего Национального рейтинга востребованных вузов в РФ, состоялся во вторник, 12 декабря в МИА "Россия сегодня". 

Студенты естественно-технологического факультета во время занятий
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Рейтинг востребованности вузов в РФ - 2017
Отметив, что рейтинг проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", представляемый в третий раз, "постоянно совершенствуется и социально востребован", ректор НИЯУ "МИФИ" Михаил Стриханов сравнил участие вузов в рейтингах с "оцифровкой их деятельности". 

Но под "цифрой", уточнил Стриханов, здесь подразумевается "целая база данных, которая позволяет университету сверять показатели своего развития, выделять приоритеты, строить архитектуру ценностей по самым разным направлениям". 

Спикер назвал дискуссионным вопрос о соотношении исследований и бизнеса в деятельности университета. На Западе существуют два вида университетов – research universitys и entrepreneurial universitys. Исследовательские и предпринимательские. Среди последних в Европе успешны так называемые learning universitys. 

Третий национальный рейтинг востребованных вузов в РФ
© РИА Новости
Третий национальный рейтинг востребованных вузов в РФ
"На счета этих учебных заведений поступают миллиарды долларов от малых и средних предприятий "инновационной шубы". Но это особое искусство и, как видим статистически, успеха в нем достигают лишь немногие", – пояснил эксперт.  

К тому, чтобы развивать научные исследования, побуждает сам уклад отечественных вузов, считает он. "НИОКРы, высококачественное образование, промышленные инновации – главное, чему должен следовать технический университет в своей стратегии и тактике", – отметил он. 

"За первые двадцать лет работы, начиная с 1995 года, мы закрыли более пяти тысяч вакансий в школах Москвы", – рассказал ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко. После укрупнения школ, по его словам, "вакансий в системе образования осталось очень немного". Но школы продолжают искать творческих профессионалов, умеющих зажечь детей.   

Приемная комиссия. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В России опубликовали рейтинг самых востребованных вузов 2017 года
Анализируя траектории трудоустройства выпускников, в МГПУ заметили, что обладатели педагогических навыков также неплохо трудоустраиваются в рекреационной и финансовой сферах, торговле, надзорных организациях. И даже в такой службе как Росалкогольрегулирование.  

По мнению Реморенко, cегодня на рынке труда востребованы три группы компетенций. Первая – умение разбираться в сложных знаковых системах. Этому будущих педагогов учит работа с любым документом, включая учебник: надо его прочитать и понять, что там написано. Вторая – способность работать в команде, контактировать с партнерами. Ее тоже осваивают в педагогических вузах. 

"И, наконец, маленькая третья деталь – важно и то и другое делать вежливо. Так, чтобы люди оставались в комфортной зоне взаимодействия… Сосредоточившись на этих группах компетенций, вуз стал готовить специалистов не под конкретное рабочее место, а под структуру этих компетенций", – подчеркнул участник мультимедийного видеомоста. 

Третий Национальный рейтинг востребованных вузов в РФ, подготовленный специалистами проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня", это отличный инструмент анализа и управления, считает исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров Ирина Аржанова. 

Вместе с тем, обратившись к опорным вузам, она отметила, что нельзя их сравнивать между собой как представителей единой когорты. Все они уникальны, каждый живет в своем социальном контексте.  

Количество студентов в них варьируется от двух до восемнадцати тысяч. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника меняется в диапазоне от шестидесяти трех до пятисот тысяч рублей. "А вот статистические перепады между регионами: в одном проживает двести восемьдесят тысяч, а в другом пять с половиной миллионов граждан", – констатировала она.  

Отметив, что у нас слишком дифференцированная система высшего образования, спикер пояснила, что в кандидаты на статус "опорных" попадали учебные заведения из территорий, в которых вуз и регион показывали готовность работать вместе.  

В итоге объединения университетов штаты НПР разрослись, а доход и объем продаж остались прежними. Поэтому некоторые данные просели, полагает она. "Здесь есть над чем думать… Проблемы с НИОКРами действительно имеют место. И с продажей своей научной продукции. Но это тема не формальной оптимизации, а социальной стабильности в регионе", – заключила она.    

Как полагает заместитель руководителя аппарата Комитета Государственной Думы РФ по образованию Алексей Майоров, проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" представил не рейтинг. "По всем показателям это и есть независимая оценка качества образования, произведенная в соответствии с законом "Об образовании в Российской Федерации", – выразил мнение эксперт. 

Он напомнил, что описанная в законе независимая оценка качества образования предполагает возможность для некого юридического лица (индивидуального предпринимателя) "самостоятельно определять критерии показательной оценки и на основе открытых данных проводить оценивание и сравнение". Имея при этом в виду соответствие представляемого образования потребностям физического или юридического лица. 

Отметив, что число рейтингов будет с течением времени расти, эксперт предложил дополнить состав участников исследования проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" вузами сферы культуры и проанализировать аудиторию читателей рейтинга в целях ее расширения. 

"Надо увеличивать глубину анализа и адресность представления материалов", – порекомендовал он, сославшись на разность ожиданий со стороны различных потребителей этого продукта. "К примеру, ректорам и управленцам отрасли нужна информация несколько другого рода, чем родителям абитуриентов", – считает чиновник.  

При этом он акцентировал, что рейтинг востребованности вузов представляет собой "одну из наиболее стабильных, надежных, понятных и воспринимаемых систем независимой оценки качества образования из тех, что на сегодняшний день существуют в России".  


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