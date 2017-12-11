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Видеомост Москва – Лондон – Минск – Астана на тему "Точки роста в международных академических рейтингах".

Участники в Москве:

— заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Людмила ОГОРОДОВА;

— генеральный директор CCN Russia Александр АВАКЯНЦ;

— президент Центра всемирного рейтинга университетов Надим МАХАССЕН;

— торговый представитель в России и СНГ Австралийской торговой и инвестиционной комиссии (Аустрейд) Стив РАНК.

В Лондоне:

— региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя ЗАЙЦЕВА;

— директор по данным и аналитике Times Higher Education Дункан РОСС;

— пожизненный член Кембриджского университета Джон ГРИН;

— профессор факультета физики Оксфордского университета Иван КОНОПЛЕВ.

В Минске:

— проректор по учебной работе Белорусского государственного университета Алексей ТОЛСТИК.

В Астане:

— проректор по международным связям и инновациям Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Баубек СОМЖУРЕК.

Модератор мероприятия – руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.

На мероприятии речь шла о моделях и эффективных практиках продвижения университетов в глобальных академических рейтингах, а также о мерах поддержки университетов для повышения рейтинговых показателей.