Видеомост Москва – Лондон – Минск – Астана на тему "Точки роста в международных академических рейтингах".
Участники в Москве:
— заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Людмила ОГОРОДОВА;
— генеральный директор CCN Russia Александр АВАКЯНЦ;
— президент Центра всемирного рейтинга университетов Надим МАХАССЕН;
— торговый представитель в России и СНГ Австралийской торговой и инвестиционной комиссии (Аустрейд) Стив РАНК.
В Лондоне:
— региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя ЗАЙЦЕВА;
— директор по данным и аналитике Times Higher Education Дункан РОСС;
— пожизненный член Кембриджского университета Джон ГРИН;
— профессор факультета физики Оксфордского университета Иван КОНОПЛЕВ.
В Минске:
— проректор по учебной работе Белорусского государственного университета Алексей ТОЛСТИК.
В Астане:
— проректор по международным связям и инновациям Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Баубек СОМЖУРЕК.
Модератор мероприятия – руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья ТЮРИНА.
На мероприятии речь шла о моделях и эффективных практиках продвижения университетов в глобальных академических рейтингах, а также о мерах поддержки университетов для повышения рейтинговых показателей.