Весна: олимпиадное движение – среда для развития способностей учащихся

Проведение интеллектуальных олимпиад и творческих конкурсов в последнее время стало основным способом привлечения в университеты одаренной молодежи. Дело в том, что итоговая аттестация в 9 классе (ОГЭ) и в 11 классе (ЕГЭ) обеспечивает стандартную проверку уровня обученности школьников, но не позволяет определить уровень их творческих способностей, способности создавать новое, придумывать новые идеи и гипотезы, проверять их и воплощать в жизнь.
Как это работает
Сегодня в стране сложилась отлаженная система из Всероссийских олимпиад школьников (ВсОШ) и олимпиад, перечень которых ежегодно утверждает Российский совет олимпиад школьников (РСОШ).
Всероссийская олимпиада школьников – самое массовое многоуровневое ежегодное мероприятие по работе с одаренными школьниками. В 2016 году в ней приняли участие более 6 миллионов школьников по 24 предметным направлениям.
Система олимпиад РСОШ, в которых ежегодно принимают участие более миллиона школьников, также имеет свои плюсы. Она более демократична с точки зрения регламентов проведения, перечня предметов и систем оценок. Кроме того, она приближена к вузам с точки зрения профориентации и отбора школьников с нужными компетенциями.
В эту систему входят, в том числе, комплексные олимпиады (междисциплинарные или по группе предметов), а также конкурсы проектных и исследовательских работ школьников.
Достижения российских школьников в международных проектных олимпиадах не менее известны, чем в предметных международных олимпиадах. К примеру, НИЯУ МИФИ проводит Всероссийский конкурс научных работ школьников "Юниор" (входит в Перечень РСОШ). Призеры и победители конкурса получают право войти в состав сборной команды российских школьников на международном конкурсе научных и инженерных проектов Intel ISEF (International Science and Engineering Fair).
В 2017 году это состязание проходило в Лос-Анджелесе (США), в нем приняло участие 1770 школьников из 70 стран мира. Российская команда привезла девять призов, пять из которых достались победителям "Юниора".
Следует отметить, что мы также рассматриваем олимпиады и конкурсы как площадку для продвижения научных знаний и повышения престижа инженерных профессий. В 2013 году НИЯУ МИФИ стал инициатором проведения первой Всероссийской инженерной олимпиады школьников. Сегодня в Перечень РСОШ входит много инженерных олимпиад и конкурсов, и это должно способствовать технологическому прорыву в нашей экономике, восстановлению былой славы инженерной школы России.
Не только в России
Соревнования, подобные Всероссийской олимпиаде школьников, сегодня существуют во всех странах. Ежегодно проводятся международные олимпиады по физике, химии, математике и другим предметам. Наши школьники успешно участвуют в международных олимпиадах других стран.
Но важно также развивать систему международных олимпиад в нашей стране для привлечения талантливых иностранных учащихся в российские вузы.
Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, например, школьники из стран СНГ сегодня могут участвовать в олимпиадах российских вузов. Призеры этих олимпиад, входящих в особый международный перечень, получают право преимущественного поступления в российские вузы по квотам Россотрудничества. Подобных квот в прошлом году было выделено 500.
Студенческие олимпиады
Наряду со школьным активно развивается и студенческое олимпиадное движение. Уже много лет под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации проводится Всероссийская олимпиада студентов, которая объединяет ежегодно более ста различных студенческих олимпиад вузов по отдельным образовательным направлениям подготовки и дисциплинам.
Например, у нас в МИФИ проводятся шесть всероссийских студенческих олимпиад: "Ядерные физика и технологии", "Физика лазерных и плазменных технологий", "Автоматика, электроника и наноструктурная электроника", "Информационная безопасность", "Технологии биофизики и ядерной медицины" по дисциплине "Физика" для инженерных направлений подготовки. Они собирают сотни студентов из Москвы и всех регионов.
Так, в 2017 году в этих студенческих олимпиадах, имеющих ранг Всероссийских, приняли участи свыше 600 студентов из вузов, представляющих все регионы России от Калининграда до Владивостока. Участие Минобрнауки гарантирует нашим победителям и призерам получение премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи.
Мы надеемся, что новое движение, с одной стороны, упростит поступление иностранцев в наши вузы, с другой стороны, даст хорошую рекламу российского образования на мировом рынке.
Олимпиады – это вызов и шанс для одаренной молодежи проявить себя, найти свое место среди лидеров и главная задача – не упустить его, воспользоваться этой возможностью максимальным образом.