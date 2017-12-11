Весна: олимпиадное движение – среда для развития способностей учащихся

Проведение интеллектуальных олимпиад и творческих конкурсов в последнее время стало основным способом привлечения в университеты одаренной молодежи. Дело в том, что итоговая аттестация в 9 классе (ОГЭ) и в 11 классе (ЕГЭ) обеспечивает стандартную проверку уровня обученности школьников, но не позволяет определить уровень их творческих способностей, способности создавать новое, придумывать новые идеи и гипотезы, проверять их и воплощать в жизнь.

Как это работает

Сегодня в стране сложилась отлаженная система из Всероссийских олимпиад школьников (ВсОШ) и олимпиад, перечень которых ежегодно утверждает Российский совет олимпиад школьников (РСОШ).

Всероссийская олимпиада школьников – самое массовое многоуровневое ежегодное мероприятие по работе с одаренными школьниками. В 2016 году в ней приняли участие более 6 миллионов школьников по 24 предметным направлениям.

Всероссийская олимпиада делится на четыре уровня — школьный, муниципальный, региональный и всероссийский (заключительный), а ее призеры и победители участвуют в международных предметных олимпиадах. Всем известны достижения российских школьников, прошедших такой строгий многоуровневый отбор, на международных олимпиадах по физике, химии, информатике.

Система олимпиад РСОШ, в которых ежегодно принимают участие более миллиона школьников, также имеет свои плюсы. Она более демократична с точки зрения регламентов проведения, перечня предметов и систем оценок. Кроме того, она приближена к вузам с точки зрения профориентации и отбора школьников с нужными компетенциями.

В эту систему входят, в том числе, комплексные олимпиады (междисциплинарные или по группе предметов), а также конкурсы проектных и исследовательских работ школьников.

Достижения российских школьников в международных проектных олимпиадах не менее известны, чем в предметных международных олимпиадах. К примеру, НИЯУ МИФИ проводит Всероссийский конкурс научных работ школьников "Юниор" (входит в Перечень РСОШ). Призеры и победители конкурса получают право войти в состав сборной команды российских школьников на международном конкурсе научных и инженерных проектов Intel ISEF (International Science and Engineering Fair).

В 2017 году это состязание проходило в Лос-Анджелесе (США), в нем приняло участие 1770 школьников из 70 стран мира. Российская команда привезла девять призов, пять из которых достались победителям "Юниора".

В целом, олимпиада РСОШ имеет большой потенциал для раскрытия творческих способностей школьников. Она постоянно развивается в ногу со временем.

Следует отметить, что мы также рассматриваем олимпиады и конкурсы как площадку для продвижения научных знаний и повышения престижа инженерных профессий. В 2013 году НИЯУ МИФИ стал инициатором проведения первой Всероссийской инженерной олимпиады школьников. Сегодня в Перечень РСОШ входит много инженерных олимпиад и конкурсов, и это должно способствовать технологическому прорыву в нашей экономике, восстановлению былой славы инженерной школы России.

Не только в России

Соревнования, подобные Всероссийской олимпиаде школьников, сегодня существуют во всех странах. Ежегодно проводятся международные олимпиады по физике, химии, математике и другим предметам. Наши школьники успешно участвуют в международных олимпиадах других стран.

Но важно также развивать систему международных олимпиад в нашей стране для привлечения талантливых иностранных учащихся в российские вузы.

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, например, школьники из стран СНГ сегодня могут участвовать в олимпиадах российских вузов. Призеры этих олимпиад, входящих в особый международный перечень, получают право преимущественного поступления в российские вузы по квотам Россотрудничества. Подобных квот в прошлом году было выделено 500.

В перечень международных олимпиад входит две олимпиады МИФИ – это отраслевая физико-математическая олимпиада школьников "Росатома", и инженерная олимпиада школьников. В 2016 и 2017 годах они проводились в Армении, Казахстане, Киргизии, а их призеры и победители стали студентами нашего университета.

Студенческие олимпиады

Наряду со школьным активно развивается и студенческое олимпиадное движение. Уже много лет под эгидой Министерства образования и науки Российской Федерации проводится Всероссийская олимпиада студентов, которая объединяет ежегодно более ста различных студенческих олимпиад вузов по отдельным образовательным направлениям подготовки и дисциплинам.

Например, у нас в МИФИ проводятся шесть всероссийских студенческих олимпиад: "Ядерные физика и технологии", "Физика лазерных и плазменных технологий", "Автоматика, электроника и наноструктурная электроника", "Информационная безопасность", "Технологии биофизики и ядерной медицины" по дисциплине "Физика" для инженерных направлений подготовки. Они собирают сотни студентов из Москвы и всех регионов.

Так, в 2017 году в этих студенческих олимпиадах, имеющих ранг Всероссийских, приняли участи свыше 600 студентов из вузов, представляющих все регионы России от Калининграда до Владивостока. Участие Минобрнауки гарантирует нашим победителям и призерам получение премии Президента Российской Федерации для поддержки талантливой молодежи.

С этого года вузы – участники "Проекта 5-100" начали формировать систему олимпиад для иностранных студентов. С ноября будет запущена международная олимпиада для абитуриентов магистратуры под эгидой ассоциации "Глобальные университеты", где 21 вуз, входящий в программы 5-100, будет организовывать предметные олимпиады для студентов из-за рубежа. Победители получат преимущественное право на обучение в российских вузах.

Мы надеемся, что новое движение, с одной стороны, упростит поступление иностранцев в наши вузы, с другой стороны, даст хорошую рекламу российского образования на мировом рынке.

Олимпиады – это вызов и шанс для одаренной молодежи проявить себя, найти свое место среди лидеров и главная задача – не упустить его, воспользоваться этой возможностью максимальным образом.