Нефтяники СФУ познакомились с европейским опытом нефтепереработки

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Расширенный курс лекций "Тяжелые фракции", посвященный переработке тяжелых нефтяных остатков, прочел для магистрантов и аспирантов Института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) профессор учебного центра Французского института нефти (Рюэй-Мальмезон, Франция) Серж Леклер, рассказали РИА Новости в пресс-службе СФУ.
Федор Бурюкин отметил, что сотрудники вуза обсудили с профессором Леклером возможность создания совместной магистерской программы.
Визит сотрудника Французского института нефти стал возможным благодаря заключенному в 2010 году с СФУ меморандуму о взаимопонимании, а также поддержке университета в рамках Проекта повышения престижности российского высшего образования "5-100".