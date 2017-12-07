Нефтяники СФУ познакомились с европейским опытом нефтепереработки

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Расширенный курс лекций "Тяжелые фракции", посвященный переработке тяжелых нефтяных остатков, прочел для магистрантов и аспирантов Института нефти и газа Сибирского федерального университета (СФУ) профессор учебного центра Французского института нефти (Рюэй-Мальмезон, Франция) Серж Леклер, рассказали РИА Новости в пресс-службе СФУ.

Англоязычный учебный курс включал в себя такие темы, как переработка тяжелых нефтяных остатков, коксование нефтяного остаточного сырья, каталитический крекинг и другие, сообщил директор Института нефти и газа СФУ Федор Бурюкин. "Многие из наших выпускников устраиваются в компании, которые имеют филиалы по всему миру, поэтому для нас принципиально важно, чтобы они понимали принципы и подходы работы в разных странах. Учебные курсы визит-профессоров – это сложившаяся практика работы, которая позволяет преподавателям и студентам держать руку на пульсе передовых и актуальных технологий нефтедобычи и нефтепереработки", — рассказал он РИА Новости.

Федор Бурюкин отметил, что сотрудники вуза обсудили с профессором Леклером возможность создания совместной магистерской программы.

Визит сотрудника Французского института нефти стал возможным благодаря заключенному в 2010 году с СФУ меморандуму о взаимопонимании, а также поддержке университета в рамках Проекта повышения престижности российского высшего образования "5-100".