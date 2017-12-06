РЭУ им. Плеханова и РЭЦ будут совместно учить экспорту и бизнес-управлению

МОСКВА, 6 декабря – РИА Новости. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ) и Школа экспорта АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) запускают совместную образовательную программу по управлению бизнесом и экспортной деятельности. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза, программа рассчитана на 9 месяцев.

Новая программа подразумевает очно-заочный формат обучения и состоит из двух больших разделов. Первый блок посвящен знаниям особенностей бизнес-среды и формированию навыков управления компанией в современных условиях, включая правовые и налоговые особенности ведения бизнеса, бизнес-модели стартапов, инструменты стратегического и product-менеджмента, финансового управления и другие. Из второго блока слушатели узнают обо всех этапах экспортного проекта (от поиска рынка и выбора покупателя до возврата валютного НДС).

"Синергия академического подхода и уникального опыта практиков-экспертов Школы экспорта РЭЦ позволила нам создать совершенно уникальный образовательный продукт", ‒ отметил ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Виктор Гришин. По его словам, программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов и максимально практикоориентирована.

Он также добавил, что у РЭУ большой опыт запуска совместных программ с корпорациями и органами власти, действуют несколько базовых кафедр, в их числе кафедры госкорпорации "Ростех" и Федеральной антимонопольной службы.

Как отметили в пресс-службе вуза, обучение по программе предполагает стажировку с возможностью трудоустройства в экспортоориентированные компании. По окончанию слушатели получат единый диплом о профессиональной переподготовке РЭУ им. Г.В. Плеханова и Школы экспорта РЭЦ.

Генеральный директор Группы РЭЦ Петр Фрадков сообщил, что образовательная программа совмещает в себе весь необходимый комплекс знаний для развития предпринимательской активности – с одной стороны, и навыков и компетенций для старта внешнеэкономической деятельности – с другой.

"Одним из направлений деятельности Группы РЭЦ является информационно-образовательная поддержка компаний", ‒ отметил он, подчеркнув, что образовательная программа занимает особое место с точки зрения формирования и развития экспортного потенциала российских предприятий, который реализуется за счет подготовки и обеспечения квалифицированными кадрами не только в сфере предпринимательства, но и экспортной деятельности.



