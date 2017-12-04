Заммэра Москвы предложил способ повышения престижа среднего образования

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников предложил подумать о том, чтобы выдавать выпускникам колледжей диплом о прикладном бакалавриате, чтобы повысить престиж среднего образования и избавить от необходимости продолжать учебу в университете только ради диплома."Не проще ли сделать высшее образование уже после окончания колледжа, типа как это уже сделано во многих странах мира, как прикладной бакалавриат? И мы об этом тоже думаем, но это полномочия федеральные, мы думаем об этом вместе с нашими вузами", — заявил Печатников в понедельник на пресс-конференции на тему: "Предпрофессиональное образование в Москве".
Чиновник отметил, что студентов колледжей становится все больше, но очень многие из них после колледжей все равно идут в университеты. "Хорошо это или плохо? Казалось бы, хорошо, но путь через колледж в университет — это путь минуя ЕГЭ. Поэтому рабочих специальностей, специалистов по рабочим специальностям, тех, кто сегодня нам нужен, и тех, кто зарабатывает сегодня больше, чем иногда люди с формальным высшим образованием, их становится больше, но не намного, потому что все равно после колледжей они стремятся в университеты, и иногда не столько за образованием, сколько за дипломом", — пояснил Печатников.