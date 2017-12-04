Заммэра Москвы предложил способ повышения престижа среднего образования

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников предложил подумать о том, чтобы выдавать выпускникам колледжей диплом о прикладном бакалавриате, чтобы повысить престиж среднего образования и избавить от необходимости продолжать учебу в университете только ради диплома.

"Не проще ли сделать высшее образование уже после окончания колледжа, типа как это уже сделано во многих странах мира, как прикладной бакалавриат? И мы об этом тоже думаем, но это полномочия федеральные, мы думаем об этом вместе с нашими вузами", — заявил Печатников в понедельник на пресс-конференции на тему: "Предпрофессиональное образование в Москве".

Чиновник отметил, что студентов колледжей становится все больше, но очень многие из них после колледжей все равно идут в университеты. "Хорошо это или плохо? Казалось бы, хорошо, но путь через колледж в университет — это путь минуя ЕГЭ. Поэтому рабочих специальностей, специалистов по рабочим специальностям, тех, кто сегодня нам нужен, и тех, кто зарабатывает сегодня больше, чем иногда люди с формальным высшим образованием, их становится больше, но не намного, потому что все равно после колледжей они стремятся в университеты, и иногда не столько за образованием, сколько за дипломом", — пояснил Печатников.

В связи с этим он выразил надежду, что "мы к этому придём… что нам надо после колледжей, может быть несколько видоизменив их программу, выдавать… сделать это образование высшим, но это должно быть высшее образование на уровне так называемого прикладного бакалавриата. Они должны быть бакалаврами, прикладной бакалавриат. В этом случае престижность этих профессий будет расти, и им не нужно будет идти в университеты", — полагает заместитель мэра.