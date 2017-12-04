Почти 60% выпускников 9 классов в Москве в 2017 году пошли в колледжи

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Почти 60% московских учеников после окончания девятого класса в 2017 году выбрали профессиональное образование в колледже, сообщил заместитель руководителя столичного департамента образования Игорь Павлов.

"В этом году, впервые за достаточно длительный период 59% выпускников 9 класса выбрали дальнейшую траекторию через профессиональное образование в колледже. Это говорит об уровне осознанности… И, кстати, как один из результатов, в том числе реализации программ предпрофессионального (образования), на сегодняшний день колледжи действительно благодаря их материально-техническим базам, благодаря прикладным именно направлениям профессионального обучения становятся все более, более популярными", — сказал Павлов в понедельник на пресс-конференции на тему: "Предпрофессиональное образование в Москве".